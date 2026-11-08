Juan Quevedo falleció a los 88 años en España. Nacido en Lonquimay, se destacó como cantor y guitarrero, compartió escenarios con grandes figuras y debió exiliarse durante la última dictadura.

El cantor y guitarrero pampeano Juan Quevedo, conocido con cariño como Juancito, murió a los 88 años en España. Nacido en Lonquimay, fue querido y reconocido por su talento musical y por una trayectoria que lo llevó a presentarse junto a destacados artistas argentinos.

En febrero de 2014, al recordar sus orígenes, contó: "Soy hijo de Juan Quevedo, cordillerano y con sangre india, y mi madre era Matilde Warner, entrerriana de descendencia alemana. Éramos 10 hermanos de la misma madre, 8 de apellido Campo y una hermana y yo Quevedo".

Los comienzos musicales de Juancito Quevedo en La Pampa

Quevedo inició la escuela primaria en su pueblo, pero lo echaron y tuvo que terminarla en La Gloria. A los 15 años se mudó a Santa Rosa, aunque regresaba con frecuencia a Lonquimay, en especial para las fiestas de fin de año. Después del brindis, solía recorrer las calles con serenatas.

En sus primeros años como artista se hacía llamar El Pampeano. Se destacó con la guitarra y el canto, ganó concursos musicales en el Teatro Español y llegó a las finales de otro certamen en el Teatro San Martín de Buenos Aires. También obtuvo el primer puesto en la Fiesta del Trigo, cuyo premio era un contrato de dos meses para actuar en Radio Splendid.

Giras con Horacio Guarany y exilio en España

A lo largo de su carrera acompañó a figuras como Horacio Guarany, con quien realizó giras por el Norte y la Patagonia argentina, además de Luis Landriscina y Rafael Amor. Aprendió el oficio de guitarrero escuchando a su padre y durante las campañas de esquila, donde era habitual que alguien tocara y cantara. Su primera actuación fue en Uriburu, junto a un grupo de amigos.

Más adelante formó una estrecha dupla artística con su amigo Roberto Morales. Juntos viajaron a España, aunque Morales después emigró a Austria. La dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 obligó a Quevedo a exiliarse porque su vida corría peligro. Sus hijos, Sandra y Gabriel, nacieron en Argentina y le dieron varios nietos.

El éxito en España llegó poco después de su llegada a Madrid. Quevedo y Morales fueron contratados por La Peña 3, uno de los locales más destacados de la capital en aquella época. Seis meses más tarde comenzaron a recibir ofertas de trabajo de distintos lugares.

La nostalgia de La Pampa y sus regresos a Santa Rosa

Quevedo volvía cada tanto a Santa Rosa para visitar a familiares y amigos. Sus allegados lo recibían con reuniones y celebraciones. En una entrevista de 2014, expresó la nostalgia que sentía por su tierra y su familia: