Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 2 min de lectura

La presidenta del Tribunal de Cuentas visitó emprendimientos e instituciones del sur pampeano y planteó impulsar la actividad privada, las inversiones y la planificación. Su candidatura a gobernadora deberá definirse en la interna del PRO, dentro del frente opositor.

Marita Mac Allister recorrió localidades del sur de La Pampa y profundizó su perfil como posible candidata a gobernadora por el PRO. Su postulación deberá atravesar la interna partidaria, en la que también tienen aspiraciones Martín Ardohain y Martín Maquieyra.

La dirigente se mueve en un escenario de armado opositor que incluye a la UCR, que impulsa a Martín Berhongaray, además de La Libertad Avanza, Comunidad Organizada, el MID y el MOFEPA.

La recorrida de Mac Allister por el sur de La Pampa

Junto al diputado provincial Lucas Lazaric, Mac Allister visitó distintos proyectos productivos. En Jacinto Arauz recorrió Tapas Café Bar y la planta láctea de la Cooperativa La Emancipación, y mantuvo una reunión con representantes de pequeñas y medianas empresas.

En Colonia Santa Teresa, acompañada por el intendente Raúl Weymann, visitó la planta municipal de envasado de agua, la fábrica municipal de bolsas, La Nueva Moderna y la feria local. También recorrió el club, el gimnasio, el parque infantil y los consultorios.

Desarrollo económico y apoyo a los emprendimientos

La actual presidenta del Tribunal de Cuentas sostuvo que el crecimiento requiere acompañar al sector privado y atender las dificultades que enfrentan los emprendedores. “El desarrollo económico viene de darle herramientas al sector privado. Muchos emprendedores no reclaman asistencia económica, sino soluciones para superar obstáculos”, afirmó.

“A veces la necesidad no es una cuestión económica, a veces es destrabar un trámite, buscar un mercado afuera o una capacitación sobre cómo producir a escala. Muchos emprendimientos nos han dicho: yo no necesito la plata del Estado, porque esto yo ya lo pasé”.

Mac Allister consideró que La Pampa debe revisar su modelo de desarrollo y otorgarle mayor protagonismo a la iniciativa privada. “No todo puede estar en manos del Estado. Creo que debe ir de la mano de la propiedad privada, del sector privado y de las instituciones. Sin esa armonía no hay buena gobernanza”, expresó.

Inversiones, infraestructura y planificación provincial

La dirigente también planteó la necesidad de atraer inversiones y conseguir financiamiento para obras de infraestructura. En ese sentido, defendió el endeudamiento cuando se destina a proyectos de desarrollo: “El endeudamiento no es mala palabra. Es mala palabra si vos usás ese endeudamiento para gastos corrientes”.

Por último, sostuvo que “la provincia debe pasar de una lógica centrada en la administración de recursos a otra que incorpore desarrollo, inversión y planificación a mediano y largo plazo”.