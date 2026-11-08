Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

El docente e investigador de Ingeniero Luiggi recibió un reconocimiento por su trayectoria y por promover la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica en las escuelas. Su trabajo desde el Club de Ciencias Eureka abrió oportunidades para estudiantes pampeanos.

El docente e investigador de Ingeniero Luiggi, Lucas Martín Mazzaroni, fue distinguido en el Senado de la Nación por su trayectoria y su aporte a la promoción de la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica en el ámbito educativo. Es fundador del Club de Ciencias Eureka.

La distinción se entregó en el marco de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta y destacó el trabajo que Mazzaroni realiza desde 2017 para acercar el conocimiento científico a niños y jóvenes.

El Club de Ciencias Eureka impulsa la investigación escolar

A través del club, el educador desarrolla proyectos de investigación y propuestas que promueven la experimentación y la creatividad. Las iniciativas, realizadas junto con estudiantes y docentes, permitieron que jóvenes pampeanos participaran y obtuvieran resultados destacados en competencias científicas nacionales e internacionales.

El reconocimiento puso en valor el compromiso con la educación pública y la formación de nuevas generaciones. También resaltó la producción de conocimiento y la innovación que se desarrollan desde el interior de la provincia.

Reconocimiento al trabajo educativo en La Pampa

Mazzaroni estuvo acompañado por Marcos Fierro, otro docente que desde hace años promueve la ciencia y la tecnología en establecimientos educativos de Ingeniero Luiggi y Realicó.

La distinción reconoce una tarea sostenida que generó oportunidades para que estudiantes pampeanos se acerquen a la investigación y proyecten sus conocimientos más allá de los límites de la provincia.