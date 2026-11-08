El municipio prevé comprar nuevos dispositivos para identificar a motociclistas que evaden operativos y circulan a alta velocidad. Además, comenzaron trabajos de bacheo en la Ruta Nacional 152, entre Padre Buodo y El Carancho.

La Municipalidad de General Acha incorporará más cámaras domo para identificar a motociclistas que evaden controles de tránsito y circulan a alta velocidad. La decisión busca reducir los riesgos que generan las persecuciones para los agentes y para quienes intentan escapar de los operativos.

El asesor municipal Federico Guidugli explicó que algunos conductores circulan por las veredas, realizan maniobras peligrosas o avanzan en contramano para evitar ser interceptados. "Estoy en contra de las persecuciones. Creo que es peligroso para la persona que está controlando, para el oficial, sea de tránsito o sea de la policía, y también para la persona que se está escapando", afirmó.

Cámaras de seguridad para identificar a motociclistas

La Secretaría de Gobierno trabaja en la previsión presupuestaria para adquirir nuevos equipos. Las cámaras domo permiten controlar distintos sectores desde un mismo dispositivo y, según explicó Guidugli, podrían aportar imágenes para identificar a los responsables de las infracciones.

El funcionario señaló que el uso del casco dificulta reconocer a algunos conductores. Una vez identificadas las personas, el municipio prevé labrar las actas correspondientes y coordinar las actuaciones con el Juzgado de Faltas. La incorporación de los dispositivos ya fue decidida y la comuna avanza con la planificación de los fondos necesarios.

Bacheo en la Ruta Nacional 152

Guidugli también confirmó que comenzaron tareas de mantenimiento en la Ruta Nacional 152, desde la zona del puesto caminero de Padre Buodo hasta El Carancho. Los trabajos incluyen bacheo y reparación de los sectores más deteriorados, entre ellos la calzada próxima al puesto caminero, tras un pedido del intendente Abel Sabarots al organismo nacional.

El asesor aclaró que las intervenciones no contemplan una reconstrucción integral de la ruta ni la renovación de toda la cinta asfáltica. El objetivo inmediato es reparar pozos y tramos que representan un riesgo para quienes circulan por el corredor. Las tareas están a cargo de personal de Vialidad Nacional y está prevista la participación de la empresa Burgwardt, que aportará asfalto en caliente para algunos trabajos.

El municipio recibió una respuesta favorable de Nación al reclamo por la ruta y, de acuerdo con Guidugli, existe el compromiso de sostener el mantenimiento durante los próximos meses, especialmente en la temporada estival, cuando aumenta el tránsito. La previsión es que las intervenciones continúen al menos hasta fines de febrero.

"Es un paliativo. La idea es que el mantenimiento sea casi permanente, sobre todo ahora que viene la época estival, donde hay mucho más tráfico de lo normal", manifestó Guidugli.

El asesor también recordó que el municipio reparó con personal y materiales propios un hundimiento en la calle Pibotto. Según indicó, el trabajo tuvo buenos resultados hasta el momento.