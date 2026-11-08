La celebración reunió a vecinos y visitantes con un acto oficial, desfile cívico, paseo gaucho y espectáculos folclóricos. El intendente Dante Manglus destacó el trabajo de las instituciones y las mejoras en el campo de jineteada.

Abramo celebró una nueva edición de la Fiesta de la Tradición con una jornada que incluyó acto oficial, desfile cívico, paseo gaucho y espectáculos folclóricos. La actividad fue encabezada por el intendente Dante Manglus y convocó a vecinos y visitantes en una agradable tarde y noche.

El encuentro comenzó frente al salón de usos múltiples (SUM), donde, luego de las estrofas del Himno Nacional, Manglus dirigió unas palabras al público, que colmó las veredas. El jefe comunal expresó su alegría por compartir una fecha vinculada con la cultura, las raíces y la identidad de la comunidad.

El intendente de Abramo destacó el trabajo conjunto

“Para una comunidad pequeña como la nuestra, organizar un evento de estas características representa un gran desafío, pero también demuestra que cuando hay compromiso, voluntad y trabajo en conjunto, se pueden lograr grandes cosas. Por eso, quiero agradecer especialmente a las instituciones locales por su colaboración y por el aporte que realizan para que esta fiesta, tan esperada por todos, pueda llevarse adelante. También quiero expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de La Pampa, a la dirección de Cultura y a la dirección de Turismo por el acompañamiento y el apoyo brindado, fundamentales para seguir impulsando estos encuentros y haciendo crecer nuestras fiestas populares”.

Durante su mensaje, el intendente también recordó los avances realizados en el campo de jineteada y destacó el esfuerzo de quienes participaron en su desarrollo desde 2014.

“Hoy también es un buen momento para mirar hacia atrás, allá por el año 2014, cuando el campo de jineteada parecía apenas un sueño, quizás pocos imaginaban lo que se podía llegar a construir. Ver hoy estas instalaciones, cada mejora y todo lo que hemos logrado para contar con este campo en las condiciones en las que se encuentra, es motivo de orgullo. Un orgullo de toda la comunidad, porque detrás de este crecimiento hay esfuerzo, trabajo y muchas personas que fueron parte de este camino”.

Desfile cívico, paseo gaucho y espectáculos folclóricos

Manglus señaló además que la organización busca que quienes llegan desde otras localidades y quienes acompañan la fiesta cada año se sientan bien recibidos y quieran regresar.

“queremos que quienes nos visitan, quienes llegan de otras localidades y quienes nos acompañan año tras año, se sientan bien recibidos, disfruten de nuestra fiesta y se lleven el mejor recuerdo, que se vayan conformes, contentos y sobre todo con ganas de volver”.

Después del acto se realizó el desfile cívico y, a continuación, el paseo gaucho. En la calle de acceso al salón del Club Social y Recreativo Abramo se instalaron puestos de emprendedores, mientras que los espectáculos artísticos completaron la celebración.