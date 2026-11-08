Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 2 min de lectura

La senadora nacional destacó los avances de la mesa opositora pampeana y señaló que el PRO busca conformar un frente electoral amplio para 2027. En el tercer encuentro participaron dirigentes de seis espacios políticos.

La senadora nacional del PRO Victoria Huala confirmó que Marita Mac Allister es la candidata a gobernadora que impulsa su partido para las elecciones de La Pampa de 2027. Lo hizo tras el tercer encuentro interpartidario de las fuerzas opositoras, realizado en Santa Rosa.

La reunión se llevó a cabo el viernes por la tarde en la sede del PRO, ubicada sobre la avenida Luro. A pedido de ese espacio, las conversaciones comenzaron a institucionalizarse y se prevé que los próximos encuentros roten por las dependencias de los distintos partidos.

La oposición pampeana avanza en una mesa de diálogo

En la reunión participaron referentes de la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, Comunidad Organizada, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Movimiento Federal Pampeano y el PRO. Huala destacó el trabajo sobre los puntos de coincidencia y los valores compartidos ante la posibilidad de conformar una alianza electoral.

"Nos reunimos representantes de los distintos partidos políticos para seguir trabajando en los puntos que tenemos en común y en valores que compartimos ante un posible frente electoral", expresó la senadora.

Entre los ejes abordados mencionó la transparencia y la eficiencia del Estado, el impulso al sector privado y la eliminación de obstáculos que, según planteó, dificultan el desarrollo de la actividad económica.

El PRO propone un frente amplio y define su candidatura

Huala sostuvo que el PRO promueve una alianza amplia y que no busca construir un espacio "anti nada". También afirmó que su partido considera que puede ofrecer una propuesta superadora para impulsar el crecimiento provincial, tras años de gobiernos del mismo signo político.

"Nosotros trabajamos en la construcción de este frente teniendo bien en claro que nuestra candidata a gobernadora es Marita Mac Allister".

Entre los dirigentes presentes estuvieron Hipólito Altolaguirre, de la UCR, y Darío Monsalvo y Noelia Viara. No asistieron los titulares partidarios Adrián Ravier, de La Libertad Avanza, y Martín Ardohain, del PRO, ni el precandidato radical a gobernador Martín Berhongaray.

El cruce entre Juan Carlos Tierno y Adrián Ravier

El encuentro se realizó después de los contrapuntos públicos generados por declaraciones de Juan Carlos Tierno, exintendente de Santa Rosa destituido, sobre el vocero presidencial. El dirigente de Comunidad Organizada cuestionó a Ravier y sostuvo: "Hablamos con Ravier, que tiene poca experiencia en esto, pero creo que es un buen tipo, siempre y cuando no lo manejen desde Buenos Aires".

Tierno también lanzó: "Vos no hablés tanto con Buenos Aires. Lo vamos a hacer nosotros acá, no con Karina (Milei) ni con Lule (Menem)". Ravier, economista de la Fundación Faro, respondió: "Todo falso. Nunca ocurrió tal cosa".