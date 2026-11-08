Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

La Justicia pampeana formalizó la investigación contra dos hombres por el presunto abuso sexual agravado de una menor. Uno quedó en prisión preventiva por 30 días y el otro tiene una orden de detención vigente.

La Justicia de La Pampa formalizó la investigación preparatoria contra dos hombres mayores de edad por el presunto abuso sexual agravado de una menor en Santa Rosa. Uno de los imputados quedó detenido con prisión preventiva, mientras que el otro es buscado por la Policía.

La audiencia se realizó durante la mañana de este sábado y estuvo a cargo del juez de Control Néstor Daniel Ralli. Intervinieron el fiscal de la causa, Juan Bautista Méndez, y la defensora oficial Paula Lorena Arrigone.

Prisión preventiva por 30 días para uno de los imputados

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó las pruebas reunidas hasta el momento y solicitó formalizar la investigación contra ambos acusados por abuso sexual agravado. También pidió una medida restrictiva de la libertad para el hombre detenido, con el objetivo de garantizar el proceso y resguardar la investigación.

Tras escuchar a las partes, Ralli formalizó la investigación fiscal preparatoria y dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva durante 30 días. En ese período estará alojado en una dependencia policial.

Buscan al segundo acusado en Santa Rosa

El otro imputado permanece prófugo y cuenta con una orden de detención. La Policía lo busca desde el viernes por la tarde, cuando se conoció el hecho y se realizó un allanamiento en la vivienda del hombre que fue detenido.

Este sábado, personal policial y judicial llevó adelante un operativo en la casa del sospechoso buscado, ubicada también en el barrio FONAVI 25, para buscar elementos que puedan aportar a la causa. El hecho habría ocurrido en esa vivienda y la víctima es una menor de edad.