Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 3 min de lectura

La Provincia recibió $6.039 millones en transferencias no automáticas durante octubre, pero $5.000 millones se destinaron a una cuota del acuerdo por la deuda previsional. Entre enero y octubre, el 85,7% de los fondos recibidos tuvo el mismo destino.

La Pampa recibió $6.039 millones en transferencias no automáticas del Gobierno nacional durante octubre. De ese total, $5.000 millones correspondieron a una cuota del acuerdo por la deuda previsional que Nación mantiene con la Provincia, un pasivo que supera los $300.000 millones.

Así, el 82,8% de los recursos transferidos en octubre estuvo vinculado con una obligación pendiente y no con nuevas partidas de asistencia financiera. Sin ese pago, los fondos destinados a otros programas y actividades sumaron apenas $1.039 millones.

La deuda previsional explica la mayor parte de los fondos

El convenio contempla 12 cuotas mensuales de $5.000 millones, por un total de $60.000 millones. Ese monto representa menos de una quinta parte de la deuda previsional acumulada, por lo que los desembolsos no implican la cancelación definitiva de las obligaciones nacionales con La Pampa.

Además del pago para la Caja de Jubilaciones, la Provincia recibió $830 millones para comedores escolares, $53 millones del programa de Cobertura Efectiva y Universal de Salud y otros $156 millones distribuidos entre distintos conceptos.

De acuerdo con el informe de la consultora Politikon Chaco, La Pampa ocupó el quinto lugar entre las jurisdicciones que más fondos recibieron en octubre, con el 6,8% del total nacional. El relevamiento también registró un aumento real interanual del 782,5%, una variación condicionada por los pagos vinculados con la deuda previsional.

El 85,7% de las transferencias del año fue previsional

Entre enero y octubre de 2026, La Pampa recibió $58.322 millones en transferencias no automáticas, equivalentes al 5,5% de los fondos distribuidos entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El incremento real interanual fue del 1.266%, el más alto entre todas las jurisdicciones.

Sin embargo, $50.000 millones de ese acumulado correspondieron a la Caja de Jubilaciones provincial. En consecuencia, el 85,7% de los recursos recibidos en los primeros diez meses del año estuvo relacionado con el acuerdo parcial por la deuda previsional. Descontado ese concepto, los fondos para otros programas sumaron $8.322 millones.

Ese monto incluye $3.500 millones de Aportes del Tesoro Nacional otorgados en septiembre para atender la emergencia agropecuaria y $2.751 millones para comedores escolares. Los $2.071 millones restantes se distribuyeron entre otros programas y actividades. Si también se excluye el ATN extraordinario, las transferencias para los demás destinos totalizaron $4.822 millones.

Caída de las transferencias nacionales a las provincias

En octubre, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibieron en conjunto $89.259 millones en fondos no automáticos. El monto representó una caída real interanual del 70,2% y una disminución del 45% respecto de septiembre.

En los primeros diez meses del año, las transferencias alcanzaron $1.055.722 millones, con una baja real del 61,1% frente al mismo período de 2025. Según el informe, fue el nivel más bajo para un acumulado de enero a octubre desde, al menos, 2005.

Frente a 2023, los envíos nacionales registraron una reducción real del 86,7% en todo el país. Para La Pampa, la caída fue del 45,5%, aunque el resultado también estuvo influido por los pagos de la deuda previsional.

La Pampa quedó última entre las provincias que recibieron ATN

Entre enero y octubre, el Gobierno nacional distribuyó $184.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional entre 15 provincias. La Pampa recibió $3.500 millones y quedó en el último lugar entre las jurisdicciones beneficiadas.

En contraste, Misiones recibió $25.000 millones; Corrientes, $19.000 millones; Catamarca, $18.500 millones; y Salta, $18.000 millones. Durante octubre no se registraron pagos efectivos de ATN a ninguna provincia.

El relevamiento también indicó que, de los $1,2 billones recaudados por el Fondo ATN durante los primeros diez meses de 2026, solo se distribuyó el 18%.