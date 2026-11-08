Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 3 min de lectura

Gabriela Labourie confirmó que el organismo acompañará a la víctima del intento de femicidio ocurrido en Santa Rosa. Además, advirtió sobre el aumento de las denuncias y la baja cantidad de causas que llegan a condena.

La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de La Pampa se presentará como querellante en la causa por el intento de femicidio contra Dana Gómez, ocurrido el último domingo en Santa Rosa. La titular del área, Gabriela Labourie, confirmó que el organismo ya está en contacto con la víctima y la acompañará durante el proceso judicial.

Labourie indicó que se trata del primer intento de femicidio registrado en la provincia en 2026. También señaló que Gómez pidió el acompañamiento de la Secretaría y que el jueves mantendrán un encuentro presencial para explicarle los pasos de la intervención.

Crece la cantidad de denuncias por violencia de género en La Pampa

La funcionaria advirtió que las denuncias por violencia de género muestran una tendencia creciente en la provincia. Los registros oficiales de los primeros nueve meses de 2026 contabilizaron 1.225 denuncias en la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia y 553 legajos judiciales. De estos últimos, 110 fueron formalizados y 12 terminaron en condenas.

"La verdad que lo que nosotros vemos en la proyección es que hay un aumento en las denuncias en relación a años anteriores", sostuvo Labourie.

La secretaria aclaró que esas cifras no incluyen todas las intervenciones del organismo provincial. Durante los nueve meses relevados, la dependencia atendió 117 consultas espontáneas y trabajó sobre 900 oficios. Precisó que estos últimos también pueden corresponder a actuaciones y seguimientos iniciados en años anteriores.

La revictimización puede afectar la continuidad de las causas

Consultada por la diferencia entre la cantidad de denuncias y las condenas, Labourie reconoció que son pocos los casos que llegan a una sentencia. Explicó que no todas las denuncias avanzan de la misma manera en la Justicia: algunas se desestiman y otras son retiradas.

"Si nosotros vemos que llevamos en el año 1.200 denuncias y hay 550 oficios que ingresaron a la Justicia, estamos hablando de que hay procesos que se desestiman o denuncias que se retiran", sostuvo.

La funcionaria también mencionó la revictimización como un factor que puede incidir en la continuidad de los procesos. "Hay mucho en esto de la revictimización de la persona. La víctima cambia de opinión, entonces muchas veces los procesos judiciales después no terminan siendo iguales a los procesos de denuncia", explicó.

Las cifras corresponden a distintas instancias del recorrido judicial y, por ese motivo, no implican que todas las denuncias registradas durante el período debieran haber concluido ya con una sentencia.

Violencia física, psicológica, económica y digital

Labourie señaló que, en general, las víctimas atraviesan más de una modalidad de violencia. "La violencia no es una sola, generalmente es un combo de varias: violencia física, psicológica, económica", afirmó.

Además, explicó que las agresiones físicas suelen estar precedidas por otras formas de violencia. "No implica solamente lo físico, todo eso lleva un proceso previo también hasta llegar al límite", indicó.

En cuanto a la violencia digital y el ciberacoso, precisó que se incluyen en los registros generales porque se abordan mediante los mismos procedimientos de intervención. Sin embargo, advirtió que no todas las situaciones terminan en una denuncia, pese a que estos casos se agravan cada día.