Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 3 min de lectura

El ministro defendió el plan provincial para aprovechar las oportunidades de Vaca Muerta y cuestionó a la oposición por su postura ante las medidas del Gobierno nacional. También se refirió a la interna del PJ y al impacto de la caída económica en las cuentas provinciales.

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de La Pampa, Pascual Fernández, analizó el escenario político y económico provincial y nacional. Defendió la estrategia del gobernador Sergio Ziliotto para aprovechar las oportunidades que genera Vaca Muerta y cuestionó tanto al Gobierno nacional como a sectores de la oposición pampeana.

Al referirse al Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta, presentado por el Ejecutivo provincial, Fernández explicó que “la iniciativa busca generar condiciones para que empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera se radiquen en La Pampa y puedan ofrecer bienes y servicios a la industria”.

El plan de La Pampa para impulsar empresas proveedoras de Vaca Muerta

El funcionario recordó una definición de Ziliotto durante una reunión de trabajo: “Lo que Vaca Muerta no nos daba por abajo, generarlo por arriba”. La frase alude a impulsar la actividad económica que rodea la explotación de petróleo y gas, mediante el desarrollo de proveedores, servicios y logística.

La primera etapa del programa se desarrollará en 25 de Mayo, en el cruce de las rutas provincial 20 y nacional 151. Allí se proyecta un polo para la radicación de empresas, con beneficios impositivos, seguridad jurídica y acceso a tierras fiscales. “La provincia de La Pampa está viendo esto como una oportunidad no sólo en el presente, sino también pensando en el futuro”, sostuvo Fernández.

Sobre la licitación del área El Medanito, destacó que “se presentaron tres empresas, lo que demuestra que la explotación convencional todavía representa una oportunidad para el sector privado”. También recordó que Pampetrol, la empresa estatal pampeana, tiene una participación del 20 por ciento en el área.

Fernández cuestionó a la oposición pampeana por su postura ante Milei

Al analizar el posicionamiento de los partidos opositores, el ministro consideró que “los distintos espacios encontraron un punto de coincidencia en su rechazo al peronismo”. Además, cuestionó la falta de pronunciamientos sobre medidas del Gobierno nacional de Javier Milei que, según planteó, afectan los recursos provinciales.

“Han encontrado un objetivo común que es el antiperonismo. Y en pos de ese objetivo común se empiezan a encolumnar”.

Consultado por el silencio de dirigentes opositores frente a temas como el financiamiento educativo, la salud y los recursos coparticipables, Fernández afirmó: “El que calla otorga, a mí me enseñaron de chiquito que el que calla otorga, y es el posicionamiento que ellos han elegido”.

También advirtió sobre el efecto de la retracción económica en las finanzas pampeanas. Según indicó, “durante doce meses consecutivos de retracción económica, La Pampa dejó de recibir 157 mil millones de pesos a través del IVA”. Sostuvo que la caída de esos ingresos no afecta únicamente al gobernador, sino también a los intendentes, incluidos aquellos representados por la oposición.

La caída económica y la interna del PJ pampeano

Fernández señaló que la situación repercute en los municipios a través de la coparticipación y en la vida cotidiana de la población. “La paralización de la actividad económica la siente el vecino y la vecina cada día en su bolsillo”, expresó.

Sobre las diferencias internas del PJ pampeano y la posibilidad de que la disputa electoral condicione la construcción política, reconoció que existen distintos sectores y dirigentes con aspiraciones legítimas, en un contexto en el que Ziliotto no puede buscar una nueva reelección.

“Cada militante tiene un bastón de mariscal y todos nos creemos en condiciones de ser”, señaló. A la vez, sostuvo que “el desafío es encontrar una síntesis que permita priorizar el proyecto político por encima de las aspiraciones individuales. Nosotros debemos encontrar el objetivo común de entender que quien está enfrente es Milei”.

El ministro afirmó que Ziliotto agotará las instancias de diálogo para alcanzar un acuerdo, aunque reconoció que, si no se logra, la definición podría darse mediante una interna. “Tenemos la obligación y la responsabilidad. Más allá de los cargos y las líneas está la gente”, remarcó.

Por último, Fernández cuestionó a los sectores opositores que buscan acercarse al presidente Javier Milei y consideró que esa estrategia podría perjudicarlos políticamente. “La oposición está en un gran problema porque todo esto que quieren ir a abrazar a Milei como salvavidas va a terminar siendo un salvavidas de plomo”, concluyó.