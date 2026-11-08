Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 1 min de lectura

Mauricio Cepeda y Maia Cepeda ganaron el cuarto Campeonato Provincial de la Torta Frita, realizado en Lonquimay. La competencia formó parte de la Fiesta Provincial de la Tradición y el Desfile Gaucho.

Los santarroseños Mauricio Cepeda y Maia Cepeda se consagraron ganadores del cuarto Campeonato Provincial de la Torta Frita, que se disputó el sábado por la tarde en Lonquimay. La competencia integró la cuarta edición de la Fiesta Provincial de la Tradición y el Desfile Gaucho.

El segundo puesto fue para Gianina Zuccarelli, también de Santa Rosa, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Claudio Lobosco y Paula Godoy, representantes de Trenque Lauquen.

Cómo fue el Campeonato Provincial de la Torta Frita

Las y los participantes tuvieron una hora y media para preparar sus propuestas y presentar cinco tortas fritas ante el jurado. El equipo evaluador estuvo integrado por Emanuel Fiorucci, Virginia Blanco, Pablo Braun, Santiago Garro y Pepe Astolfo.

La celebración también reunió a instituciones y agrupaciones tradicionalistas en el desfile y el paseo gaucho, que recorrieron las calles de Lonquimay. La actividad fue encabezada por el intendente Manuel Feito, junto con otras autoridades y concejales.

Desfile gaucho y actividades en Lonquimay

La mejora de las condiciones climáticas permitió que globos aerostáticos sobrevolaran el desfile y ofrecieran una postal distinta de la fiesta. Además, hubo vuelos cautivos y juegos tradicionales para grandes y chicos.

La jornada se enmarcó en la cuarta Fiesta Provincial de la Tradición y el Desfile Gaucho, un encuentro que busca mantener vivas las costumbres, fortalecer la identidad cultural y reunir a la comunidad en torno a las tradiciones.