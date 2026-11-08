Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 4 min de lectura

Empresarios e inversores participaron en Buenos Aires de La Pampa Negocios 360 y valoraron la articulación público-privada y la estabilidad provincial. El encuentro también generó oportunidades de vinculación comercial para firmas locales e internacionales.

Empresarios, inversores y representantes de distintos sectores productivos participaron en Buenos Aires de La Pampa Negocios 360, una iniciativa del Gobierno provincial que incluyó rondas de negocios, encuentros comerciales y espacios de vinculación. La propuesta buscó presentar las capacidades de las empresas pampeanas, promover inversiones y abrir oportunidades en los mercados nacional e internacional.

Durante la jornada, participantes destacaron la importancia de que el Estado impulse el encuentro entre los sectores público y privado y genere condiciones favorables para nuevos negocios. Entre los aspectos más valorados mencionaron la previsibilidad institucional y económica de La Pampa.

El Parque Solar de General Pico y las inversiones en energía

Graciela de la Fuente, integrante del grupo empresario que desarrolla el Parque Solar de General Pico, señaló que el proyecto tiene una potencia de 15 megas y está prácticamente terminado. La iniciativa se lleva adelante mediante una unión público-privada en la que también participa Pampetrol, a través de una unión transitoria de empresas.

“El Parque Solar en General Pico es de 15 megas y ya está prácticamente listo. Invertimos en La Pampa en una unión público-privada, porque también está Pampetrol en la unión transitoria de empresas que armamos. Hay una sinergia entre las empresas muy buena”, explicó.

De la Fuente confirmó que el grupo seguirá invirtiendo en la provincia luego de adjudicarse nuevos proyectos de generación renovable. Según indicó, la misma unión transitoria de empresas ganó dos licitaciones para construir otros parques, uno de ellos denominado Pico Tres.

“Se viene un nuevo proyecto, se licitaron dos parques más de los cuales ganamos la misma UTE con las mismas características. Uno de ellos es el Pico Tres, así que pronto estamos empezando el nuevo parque con mucha felicidad”, afirmó.

Empresarios valoraron la previsibilidad de La Pampa

La empresaria recordó que el vínculo con la provincia comenzó hace aproximadamente tres años, cuando su compañía ganó una licitación para construir una línea eléctrica de 132 kV y estaciones transformadoras. Destacó el orden de las cuentas y la seguridad que, según expresó, encontró para desarrollar proyectos.

“Vimos una provincia muy seria, previsible, con las cuentas muy claras, sin deudas y todo eso nos dio seguridad. No es fácil encontrar provincias ordenadas y después de estar dos años ahí, dijimos acá se puede invertir”, sostuvo.

“Por supuesto que recomiendo invertir en La Pampa, da certezas”, concluyó De la Fuente.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, también resaltó las oportunidades de negocios que ofrece la provincia. Mencionó tanto los desarrollos pampeanos como la posibilidad de que proveedores locales abastezcan actividades vinculadas con Vaca Muerta.

“Tuvimos una reunión con el Gobernador hablando de La Pampa y de las posibilidades de negocio allí, muchos vinculados a desarrollos pampeanos propiamente, otros vinculados a su cercanía, por ejemplo, con Vaca Muerta, y la posibilidad que haya desarrollo de proveedores pampeanos para abastecer el ecosistema de Vaca Muerta”, señaló.

Políticas de largo plazo y seguridad jurídica

Weiss sostuvo que La Pampa se encuentra entre las provincias más ordenadas y valoró su crecimiento durante las últimas dos décadas. Además, vinculó la administración de las cuentas fiscales y la continuidad de las políticas públicas con la seguridad jurídica necesaria para invertir.

“Tener una Provincia ordenada que sabe lo que tiene que hacer con las cuentas fiscales, que sabe hacia dónde va, que tiene políticas de Estado de largo plazo, todo eso es muy importante y hace a la seguridad jurídica de las inversiones en La Pampa”.

El dirigente también consideró positiva la realización del encuentro en la Ciudad de Buenos Aires y destacó la participación de empresarios y las instancias de vinculación comercial que se generaron durante la jornada.

Una empresa mexicana busca acuerdos con productores pampeanos

La ronda contó con participantes internacionales. Jesús Núñez, director general de Delikos Snacks, empresa de Monterrey dedicada a elaborar snacks para los mercados de México y Estados Unidos, destacó la posibilidad de contactar a productores de La Pampa.

“Fuimos invitados a esta ronda de Negocios 360 y nos pareció muy interesante. Nosotros fabricamos snacks, papas fritas, popcorn, maní, y nuestros mercados son México y Estados Unidos”, explicó.

Núñez señaló que encontró empresas con características y objetivos similares, y valoró la posibilidad de explorar acuerdos con proveedores, fabricantes y procesadores locales.

“Acá nos topamos con empresas que son muy similares y que entienden el mercado, que pasamos por los mismos retos y que tenemos esa misma inquietud e intención, la de crecer. La mejor forma de crecer es colaborando y es lo que encontramos acá en la ronda de negocios Pampa 360”, afirmó.

El empresario consideró que la actividad puede favorecer nuevos negocios con firmas pampeanas. “Es una oportunidad única, hay que sacar el provecho, hay que encontrar esos puntos de acuerdo que podemos llegar a tener con los productores y esperar buenos negocios pronto”, expresó.

El Frigorífico Pilotti apunta a ampliar sus mercados

Matías Occhipinti, representante del Frigorífico Pilotti, de La Adela, destacó la importancia del encuentro para una firma que trabaja en el crecimiento de sus exportaciones. Indicó que la empresa abastece al mercado argentino y busca llegar a nuevos destinos, con foco en la Unión Europea.