Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

La señalización indica que hay 1.747 kilómetros entre la ciudad pampeana y las Islas Malvinas. El acto reunió a veteranos, familiares de caídos, autoridades y vecinos, y recordó el primer izamiento de la bandera argentina en el archipiélago.

La Municipalidad de Toay inauguró un cartel que indica los 1.747 kilómetros que separan a la ciudad de las Islas Malvinas. La actividad se realizó en el marco del 206 aniversario del primer izamiento de la bandera argentina en el archipiélago y contó con la participación de veteranos de guerra, familiares de caídos, autoridades y vecinos.

La jornada estuvo dedicada a la memoria y a la reivindicación de la soberanía nacional. Para el excombatiente toayense Ubaldo Héctor Ferreyra, la colocación de la señal representó un reconocimiento que los veteranos esperaban desde hacía tiempo.

"Hacía rato que esperábamos algo que distinguiera, acá en la ciudad de Toay, algo en relación a Malvinas", manifestó Ferreyra. También afirmó: "Cualquier cosita relacionada a Malvinas es una caricia para nosotros".

Un cartel para mantener viva la causa Malvinas en Toay

Ferreyra expresó su deseo de que la Argentina pueda recuperar algún día las islas y que sus ciudadanos tengan la posibilidad de visitarlas libremente. El veterano también difunde la causa Malvinas mediante fotografías, imágenes y distintas actividades.

Durante la ceremonia se reencontró con otros excombatientes vinculados al Regimiento de Infantería Mecanizado 6, un momento que valoró especialmente. "Me llena de orgullo", expresó.

La Ordenanza 65/2026 establece la señalización

La colocación del cartel fue dispuesta por la Ordenanza Municipal 65/2026, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. La normativa contempla señales con las distancias desde Toay hasta las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Mariela Zelarayán, destacó que la propuesta expresa un compromiso con la memoria colectiva y con la transmisión de la causa Malvinas a las nuevas generaciones.

También participaron el intendente Ariel Rojas, la diputada provincial Marcela Páez, concejales, funcionarios, autoridades militares y vecinos. Asistieron los veteranos Mauricio Brito, Hugo Sandoval, Víctor Mendoza, Juan Carlos Spechtman y Ubaldo Héctor Ferreyra.

El recuerdo del primer izamiento de la bandera argentina

La fecha conmemora el 6 de noviembre de 1820, cuando el coronel David Jewett izó por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas, en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La actividad concluyó con el descubrimiento del cartel y un reconocimiento a los veteranos y a los 649 argentinos caídos durante la guerra de 1982. Ferreyra resumió la emoción de la jornada con una frase: "Es una caricia al alma".