Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

La Asociación de Historiadores del Norte de La Pampa presentará este sábado una nueva edición de su publicación anual, con alrededor de 30 investigaciones. La jornada incluirá un homenaje a Miguel Ángel Lucho Ussei, uno de los fundadores del movimiento.

La localidad de Dorila será sede este sábado del encuentro anual de la Asociación de Historiadores del Norte de La Pampa, que presentará la edición número 20 de Memoria. El libro reúne alrededor de 30 investigaciones sobre personajes, acontecimientos, lugares y anécdotas que forman parte de la historia y la identidad de los pueblos de la región.

La actividad será abierta a toda la comunidad y también incluirá un homenaje a Miguel Ángel Lucho Ussei, uno de los fundadores de la organización, fallecido en abril de este año.

Memoria reúne historias de pueblos del norte pampeano

Graciela Franzini, integrante de la asociación, explicó que el encuentro se realiza cada año desde 2003, cuando la primera reunión tuvo lugar en Rancul. La iniciativa nació para recuperar historias que permanecían en manos de vecinos y pobladores, registrarlas y acercarlas a las nuevas generaciones.

“Siempre nos encontramos una vez por año. Es interesante el trabajo de los historiadores porque rescatamos historias de personas, personajes y lugares de cada pueblo, trabajando sobre cinco departamentos del norte de La Pampa”, señaló Franzini.

La nueva publicación incluirá relatos e investigaciones de localidades como Hilario Lagos, Realicó, Rancul, Quetrequén, Parera, General Pico, Dorila y Metileo, entre otras. Adriana Cena será la responsable de aportar un nuevo capítulo sobre la historia de Rancul.

Una edición que se descubre en el encuentro anual

Una de las particularidades de la propuesta es que los autores no conocen de antemano los trabajos de sus compañeros ni el contenido completo del libro. Las investigaciones se mantienen reservadas hasta la reunión anual, donde cada participante descubre los aportes de los demás pueblos.

La organización comenzó a gestarse en 2001, por iniciativa de vecinos e investigadores de Ingeniero Luiggi y otras localidades. Entre quienes impulsaron el espacio estuvieron Quique Martín, Amateis, Carlos Rodrigo y el propio Ussei. Franzini también recordó el fallecimiento de José María Calles, otro de los historiadores que integraban el grupo.

Homenaje a Miguel Ángel Lucho Ussei

El encuentro tendrá un momento especial para reconocer a Ussei, referente del trabajo de rescate y preservación de la memoria de las comunidades pampeanas.

“Lucho fue uno de los fundadores del movimiento, uno de los pilares de los historiadores que perdimos lamentablemente este año”, expresó Franzini.

Durante la jornada, la familia de Ussei devolverá a la asociación el premio Testimonio, que había quedado en manos del historiador durante el último año. La distinción volverá al grupo como parte del reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

“Él estaba tan orgulloso con su premio Testimonio. Este año la familia va a devolver el premio al grupo y ahí se le hará un homenaje”, anticipó Franzini.

Con la presentación de Memoria 20, la asociación volverá a poner en valor más de dos décadas de investigación y recopilación histórica, con el objetivo de preservar relatos, experiencias y protagonistas que forman parte de la identidad de cada comunidad.