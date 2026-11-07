Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 3 min de lectura

La agrupación Horizonte criticó que el oficialismo de la Facultad de Agronomía no acompañara una declaración sobre la exoneración del investigador Aparicio. La iniciativa planteaba resguardar el debido proceso y la independencia para investigar y comunicar resultados científicos.

La agrupación Horizonte cuestionó que el oficialismo de la Facultad de Agronomía no acompañara una declaración institucional en defensa de la libertad científica, tratada en la sesión del viernes 6 de noviembre. La iniciativa expresaba preocupación por una sanción de extrema gravedad y reclamaba respeto al debido proceso, al derecho de defensa y a la proporcionalidad de las medidas disciplinarias.

El texto también proponía resguardar las condiciones necesarias para que la investigación científica y la comunicación de sus resultados puedan desarrollarse con independencia.

El caso del investigador Aparicio y los pronunciamientos académicos

Según planteó Horizonte, el caso de Aparicio generó pronunciamientos de distintas instituciones académicas y científicas del país. Su trayectoria incluye investigaciones sobre la presencia de residuos de productos fitosanitarios en el ambiente y en las personas.

Además, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad aprobó por unanimidad una resolución de repudio a la exoneración y pidió que se revisara la medida.

Horizonte defendió la autonomía y las garantías institucionales

La agrupación calificó como «especialmente grave» que el oficialismo de la Facultad decidiera no respaldar una declaración. Aclaró que la propuesta no buscaba desconocer las competencias administrativas del INTA ni reemplazar sus procedimientos, sino defender principios fundamentales de la vida universitaria: la libertad científica, la independencia de criterio, el derecho a comunicar resultados y las garantías de un proceso justo y transparente.

Horizonte también mencionó una reflexión pública de Beto Quiroga, docente de la Facultad e investigador del INTA, sobre la importancia de preservar la independencia de los profesionales vinculados al agro frente a intereses económicos y presiones que puedan condicionar sus recomendaciones.

«No puede ser solamente una responsabilidad individual de quienes ejercen la profesión», sino también «un compromiso efectivo de las instituciones que forman profesionales, producen conocimientos y promueven su aplicación».

El rol de la Facultad de Agronomía en la defensa de la ciencia

En ese marco, Horizonte sostuvo que la Facultad tiene una responsabilidad particular y que sus vínculos con el sector productivo, las empresas y las instituciones científicas deben apoyarse en la autonomía académica, el pensamiento crítico y la posibilidad de investigar y comunicar resultados.

La agrupación remarcó que esa libertad debe sostenerse «incluso cuando estos resulten incómodos o cuestionen prácticas e intereses establecidos».

Reclamo ante el debilitamiento del sistema científico público

Frente a lo que describió como un contexto nacional de debilitamiento del sistema científico y tecnológico público, Horizonte afirmó que las universidades deben asumir un papel activo en la defensa de estos principios.

«No podemos promover la formación de profesionales críticos e independientes y, al mismo tiempo, dejar pasar la oportunidad de pronunciarnos institucionalmente cuando esos valores están en discusión».

Por último, la agrupación lamentó que la Decana y el resto del oficialismo impidieran una declaración sobre una cuestión que, a su entender, debería trascender cualquier posicionamiento político. También reafirmó su compromiso con una Facultad que defienda la ciencia pública, la libertad de investigación, la autonomía profesional y la responsabilidad social del conocimiento, «no solo mediante sus discursos, sino también a través de sus decisiones».