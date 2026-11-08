Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

El acusado habría apuñalado a un hombre en el tórax y el abdomen durante un ataque ocurrido en octubre en una plaza de Catriel. Una mujer también está imputada y cumple prisión preventiva.

Un hombre domiciliado en 25 de Mayo fue detenido y trasladado a Catriel, acusado de haber apuñalado a un vecino durante un violento episodio ocurrido en octubre. Una mujer de Catriel también está imputada por el ataque, investigado como homicidio en grado de tentativa.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de octubre, alrededor de las 5.30, en las inmediaciones de una plaza frente al barrio 400 Viviendas de Catriel. Según la investigación, la víctima estaba con una mujer conocida y un hombre cuando se desató una discusión que habría estado vinculada con la negativa a entregar estupefacientes.

Cómo fue el ataque en la plaza de Catriel

En ese contexto, la mujer habría golpeado reiteradamente a la víctima con una picana eléctrica tipo linterna, mientras el otro agresor lo apuñalaba en el tórax y la región hepática.

Pese a las heridas, el hombre logró escapar y pedir ayuda. Primero fue llevado al hospital de Catriel y luego derivado a Cipolletti. Según la información difundida el 28 de octubre, permanecía internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica.

La acusación y la prisión preventiva

La fiscal Analía Díaz y el fiscal jefe Gustavo Herrera formularon cargos contra la mujer como presunta coautora del delito de homicidio en grado de tentativa. Para sostener la acusación, la Fiscalía reunió testimonios de policías, certificados médicos de los profesionales que atendieron al herido en Catriel y Cipolletti y registros de cámaras de seguridad municipales.

La investigación también incorporó las actas de un allanamiento realizado con autorización judicial en un departamento, donde se secuestraron rastros de sangre, prendas cortadas y armas blancas. Además, se incluyó el teléfono celular encontrado cerca del lugar del ataque.

La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses y dispuso la prisión preventiva de la mujer por el mismo plazo. La medida también alcanza al hombre domiciliado en 25 de Mayo, imputado el 16 de octubre.

Allanamiento y detención en 25 de Mayo

El miércoles se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle La Reforma, en 25 de Mayo, por orden de la Justicia de Río Negro y con intervención del Juzgado de Control local. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron elementos de interés para la causa y efectuaron una requisa personal a uno de los moradores, que también arrojó resultados positivos.

Tras el operativo, el vecino de 25 de Mayo, señalado como el presunto agresor con arma blanca, fue notificado de su detención y trasladado a Catriel. Quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.