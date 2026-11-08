Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 1 min de lectura

La Reserva Provincial Parque Luro ofrecerá una caminata guiada y espectáculos de música, danza y poesía el lunes 9 de noviembre. La entrada y las actividades serán gratuitas.

La Reserva Provincial Parque Luro celebrará el Día de la Tradición con una propuesta que reunirá historia, naturaleza y cultura criolla. La jornada se realizará el lunes 9 de noviembre, feriado nacional, e incluirá una caminata por el sendero del bosque y actividades artísticas bajo el caldenal.

La presentación oficial se realizó en la Secretaría de Turismo de La Pampa. Participaron la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz, y los organizadores Ana María Zorzi y Ariel “Alpataco” Vásquez.

Caminata guiada por el bosque de Parque Luro

“Vamos a tener un lunes de festejo de tradición, historia y naturaleza”, expresó Albornoz, quien destacó la combinación de propuestas recreativas y culturales en el entorno de la reserva.

La organizadora Ana María Zorzi detalló el recorrido y las presentaciones previstas, e invitó al público a sumarse a las actividades. La caminata comenzará a las 14 y estará a cargo de Jorge Briguez, guía y técnico en Turismo, quien acompañará a los participantes por el sendero del bosque.

Música, danzas y poesía bajo el caldenal

Desde las 16, la celebración continuará bajo el caldenal con una guitarreada, bailes tradicionales, versos y presentaciones artísticas. Participarán los grupos de danzas de adultos de la Municipalidad de Toay, el Ballet Pampa, dirigido por Cali Suárez, y la agrupación Tierra Mía, además de artistas invitados.

La propuesta incluirá tortas fritas para compartir durante la tarde. La organización recomienda asistir con vestimenta tradicional, reposera y equipo de mate.

Entrada gratuita e información para participar

El acceso a la Reserva Provincial Parque Luro y la participación en todas las actividades serán libres y gratuitas. Para inscribirse o solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse con Ana María Zorzi al 2954 394795.