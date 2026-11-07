Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

La primera noche reunió a vecinos, visitantes y artistas en la edición 47 de la celebración. El festival central será desde las 20 en Lonquimay Club, con Soledad Pastorutti como figura destacada.

La cuarta Fiesta Provincial de la Tradición y Desfile Gaucho comenzó el viernes por la noche en Lonquimay con música, alegría y emoción. La celebración, que transita su edición número 47, convocó a vecinos de la localidad y de la zona.

La apertura estuvo a cargo de la Peña de la Tradición, con actuaciones de Rama Pereyra Tinku, Laurita Gómez Weizz, Vale Rodríguez, Despertar Pampeano y La Reservada. El cierre musical quedó en manos de DJ Leo Moisés.

Artistas y comunidad en la Fiesta de la Tradición

Vecinos, visitantes, artistas y emprendedores compartieron la primera jornada, en un encuentro que puso en primer plano las raíces, las costumbres y las tradiciones de la comunidad.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del público y el trabajo de quienes hicieron posible el inicio de la celebración.

Soledad Pastorutti encabeza el festival central en Lonquimay

La fiesta continuará esta noche y mañana con nuevas actividades, espectáculos y propuestas para toda la comunidad. El festival central comenzará hoy a las 20 en Lonquimay Club y tendrá como figura destacada a Soledad Pastorutti, conocida como La Sole.

La programación también incluirá las presentaciones de Yamila Cafrune, Canto 4, Dale Q'Va, La Cruzada y Sibila Álvarez.