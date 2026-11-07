La cuarta Fiesta Provincial de la Tradición y Desfile Gaucho comenzó el viernes por la noche en Lonquimay con música, alegría y emoción. La celebración, que transita su edición número 47, convocó a vecinos de la localidad y de la zona.
La apertura estuvo a cargo de la Peña de la Tradición, con actuaciones de Rama Pereyra Tinku, Laurita Gómez Weizz, Vale Rodríguez, Despertar Pampeano y La Reservada. El cierre musical quedó en manos de DJ Leo Moisés.
Artistas y comunidad en la Fiesta de la Tradición
Vecinos, visitantes, artistas y emprendedores compartieron la primera jornada, en un encuentro que puso en primer plano las raíces, las costumbres y las tradiciones de la comunidad.
Desde la organización destacaron el acompañamiento del público y el trabajo de quienes hicieron posible el inicio de la celebración.
Soledad Pastorutti encabeza el festival central en Lonquimay
La fiesta continuará esta noche y mañana con nuevas actividades, espectáculos y propuestas para toda la comunidad. El festival central comenzará hoy a las 20 en Lonquimay Club y tendrá como figura destacada a Soledad Pastorutti, conocida como La Sole.
La programación también incluirá las presentaciones de Yamila Cafrune, Canto 4, Dale Q'Va, La Cruzada y Sibila Álvarez.