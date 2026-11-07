El joven de 23 años, con antecedentes policiales, fue interceptado con los objetos en Río Negro al 1.360. La Justicia ordenó restituirlos a su propietaria y quedó notificado en libertad.

Un joven de 23 años con antecedentes policiales fue detenido cuando trasladaba un televisor y una bicicleta que habían sido sustraídos de una vivienda. El procedimiento se inició cerca de las 00:55 de este sábado, luego de una alerta del Centro de Control del Tráfico Urbano y Monitoreo (CeCOM).

El aviso indicaba que había una persona sospechosa en la esquina de Río Negro y Pavón, con un televisor envuelto en una sábana. Al llegar, efectivos de la Seccional Segunda interceptaron al joven frente a una vivienda de Río Negro al 1.360.

Los objetos coincidían con los denunciados como robados

El imputado tenía junto a él el televisor cubierto y una bicicleta Olmo rodado 26, negra y roja. Como no pudo acreditar la propiedad ni la procedencia de los bienes, la Policía lo aprehendió y secuestró preventivamente los elementos.

Casi al mismo tiempo, el CeCOM solicitó presencia policial en una casa ubicada en la zona de R. B. Díaz y San Juan por un presunto ingreso ilegal. La propietaria constató que la puerta principal había sido violentada y denunció el robo de una bicicleta Olmo negra y roja y de un televisor Noblex negro, con características coincidentes con los objetos incautados.

Pericias y devolución a la propietaria

En la causa intervino la Agencia de Investigación Científica (AIC), que realizó las pericias correspondientes. También se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos del barrio.

Después de una rueda de reconocimiento, la Justicia dispuso que los bienes fueran entregados a su legítima propietaria en calidad de depósito judicial. Una vez cumplidos los recaudos legales, el joven fue notificado en libertad y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.