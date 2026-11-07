El cuartel ubicado en 25 de Mayo y Bolívar está operativo desde hace aproximadamente un mes. Aún resta construir oficinas y una cocina, mientras avanzan las refacciones del antiguo salón de eventos.

Los Bomberos Voluntarios de Guatraché ya funcionan en su nuevo cuartel, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Bolívar. Las instalaciones ofrecen mejores comodidades para el cuerpo y permiten que cada vehículo tenga su espacio.

La presidenta de la institución, Fabiana Spech, y el vicepresidente, Nelson Gette, señalaron que el traslado se concretó hace aproximadamente un mes. El edificio cuenta con vestuarios individuales para hombres y mujeres, aunque todavía hay obras pendientes.

Qué falta terminar en el nuevo cuartel de Guatraché

“Ya hace aproximadamente un mes que estamos operativos en este nuevo cuartel, las comodidades son otras, es mucho más cómodo, los chicos tienen vestuarios individuales, tanto para hombres como para mujeres, después, como pudiste ver, los vehículos, cada cual tiene su lugar, también, y bueno, la comodidad es lo fundamental en este cuartel. Todavía no está todo terminado”, contaron.

Para completar las instalaciones, la entidad necesita sumar oficinas y una cocina. Por el momento, las oficinas continúan en el antiguo cuartel y la sirena también permanece allí. Sin embargo, ante una emergencia, los bomberos salen desde la nueva sede.

Refacciones y proyectos para el antiguo cuartel

En el edificio anterior se guardaron algunos elementos y siguen funcionando las oficinas. La comisión evalúa qué destino darle una vez que se concrete la mudanza completa, mientras realiza mejoras en el salón de eventos.

Entre los trabajos ya realizados, se pintó el salón, se cambiaron algunas puertas y se reparó la parrilla. Además, la institución decidió comprar un techo nuevo, ya que el actual tiene varios años de uso. También incorporó una cocina industrial y un freezer, elementos que necesitaba para ese espacio.

Spech explicó que las refacciones buscan mejorar el servicio para los socios, que cuentan con un descuento y pueden acceder al salón. La comisión también invitó a la comunidad a acercarse y participar de la próxima asamblea, en la que habrá una renovación parcial de autoridades.

Bomberos de Guatraché convocan a nuevos integrantes

“Todo es bienvenido, el que se quiera acercar es bienvenido. Ahora, dentro de pronto, vamos a tener la asamblea, también están todos invitados a sumarse. Tenemos base de renovación, la nuestra no es total, es parcial, así que esperamos al que quiera”, expresó la presidenta.

Por último, la institución informó que tiene en circulación una rifa y que debió prorrogar la fecha del sorteo para el 28 de noviembre. Cada número tiene un valor de 5.000 pesos.