El secretario de Recursos Hídricos pampeano, José Gobbi, destacó que la Corte Suprema volvió a pedir información sobre las medidas adoptadas para garantizar un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite con Mendoza. La Provincia prepara su respuesta y espera una resolución favorable.

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi, manifestó una expectativa positiva luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación volviera a intervenir en el conflicto por el río Atuel. El máximo tribunal solicitó información sobre las acciones realizadas para cumplir el fallo que fija un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial.

“Nos genera una expectativa positiva el hecho de que la Corte Suprema, después de todos los antecedentes que nosotros le hemos ido presentando desde el fallo de 2020 al presente, vuelva a entender esta situación”, sostuvo Gobbi.

Los reclamos de La Pampa por el caudal del río Atuel

El funcionario recordó que la Provincia presentó información periódicamente ante el máximo tribunal para denunciar el incumplimiento de Mendoza. “Durante al menos una vez por año hemos hecho presentaciones ante la Corte a través de Fiscalía de Estado, con el respaldo de la porción pampeana de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI)”, explicó.

Según indicó, las presentaciones incluyeron datos para sostener que Mendoza cuenta con el recurso hídrico necesario para acatar la sentencia. “Hemos demostrado con datos de la provincia de Mendoza que estaban en condiciones de cumplir con el fallo, esto es que existan 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa para recomponer el ambiente de la porción pampeana de la cuenca”, señaló.

La respuesta pampeana ante la Corte Suprema

Gobbi confirmó que la Fiscalía de Estado trabaja en la contestación al requerimiento judicial, que apunta a conocer qué medidas se tomaron para avanzar en el cumplimiento del fallo. También informó que ya hubo una reunión para coordinar los distintos aspectos de la presentación.

“Estamos preparando la respuesta y lo que vemos con buenos ojos es que la Corte vuelva a entender esta situación. Esperemos que tengamos una resolución favorable para los derechos pampeanos que han sido avasallados históricamente en cuanto a la pérdida de las correntías del río Atuel”, manifestó.

El secretario ratificó que la postura de La Pampa se mantiene sin cambios y reclamó la restitución del agua. “Nuestros derechos han sido avasallados como integrantes de la cuenca y condóminos del río. Lo que siempre hemos planteado es que se nos devuelvan las correntías del río, que siempre ha habido agua para que se cumpla el fallo y vamos a argumentar justamente en ese sentido”, afirmó.

El pedido para que Mendoza cumpla la sentencia

Consultado sobre las medidas que podría tomar la Corte, dado que ya existe una sentencia con un caudal mínimo establecido, Gobbi sostuvo que el tribunal puede exigir que Mendoza acate lo dispuesto. “Lo que puede hacer es justamente obligar a una de las partes, en este caso a Mendoza, a que cumpla su propio fallo. Esto es un poco lo que estamos esperando”, expresó.

El funcionario consideró que la nueva intervención judicial es una señal alentadora tras años de reclamos sin avances concretos en la restitución del agua. “Vemos con muy buenos ojos esta nueva apertura por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a preguntar en qué estado estamos y, si puede tener una resolución favorable, mejor todavía”, concluyó.