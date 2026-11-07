Vecinos denuncian que los efluentes sin tratamiento son derivados a un cuenco ubicado en una zona de recarga del acuífero Santa Rosa-Anguil. Reclaman frenar el vertido y reparar la red cloacal.

El conflicto por los desbordes cloacales en Villa Martita sumó un nuevo capítulo en Santa Rosa. Tras casi un mes de reclamos, el Municipio instaló un caño para desviar los efluentes crudos hacia un cuenco pluvial frente a la Ruta Nacional 5, una medida que despertó preocupación entre los vecinos y cuestionamientos políticos.

El problema se concentra en la esquina de la avenida Presidente Illia y Fernández Herrero, donde una boca de registro fue reparada en reiteradas ocasiones, sin que se resolviera el colapso de fondo. Durante la última semana, cuadrillas municipales conectaron la cañería averiada con una alcantarilla pluvial.

Por ese conducto, las aguas servidas pasan bajo la ruta y llegan, sin tratamiento, al cuenco situado dentro del predio de la Colonia Penal, Unidad 4. La intervención se realizó luego de gestiones de los frentistas y reuniones con concejales.

Preocupación por el impacto ambiental en Villa Martita

Los vecinos temen que la acumulación de efluentes a cielo abierto genere malos olores y vuelva irrespirable el sector durante el verano. También alertan por el posible impacto en una zona declarada de recarga del acuífero Santa Rosa-Anguil, una de las principales reservas de agua de la capital pampeana.

El concejal Diego Camargo, de la UCR, cuestionó la decisión municipal tras constatar el desvío en el lugar. “Es una muestra más de lo que se vive en Santa Rosa y de lo poco que le interesa al Intendente el cuidado del ambiente y la salud”, afirmó en un comunicado.

El edil sostuvo que la medida, que consideraban provisoria, continúa vigente y advirtió sobre los riesgos sanitarios de descargar líquidos cloacales sin tratamiento en el cuenco.

Reclaman una solución definitiva para la red cloacal

“Pensamos que sería una cuestión transitoria, pero los días pasan y los líquidos cloacales siguen siendo derivados hacia el cuenco en la zona de reserva del acuífero. Instalaron un caño que conecta la boca de registro con la alcantarilla pluvial sin tratamiento, generando graves riesgos sanitarios”.

Camargo también cuestionó el uso de los recursos municipales y reclamó una intervención para detener las descargas y sanear el área. “Recursos hay, está a la vista, pero los usan para bancar el despilfarro. ¿Qué espera el Municipio para detener estos vertidos, sanear el área y dar una solución definitiva?”, expresó.

Mientras los vecinos esperan una respuesta de la comuna, exigen el cese inmediato del vertido y la reparación integral de la red colectora para evitar que se agraven las consecuencias ambientales y sanitarias.