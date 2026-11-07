El siniestro ocurrió en la esquina de Almirante Brown y Mendoza, cerca de las 7.15. El conductor de la moto tuvo una fractura de peroné y registró 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un motociclista sufrió una fractura de peroné tras chocar con un automóvil durante la mañana del sábado en Santa Rosa. El control de alcoholemia realizado luego del siniestro dio positivo para el conductor de la moto, con un resultado de 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, en la intersección de las calles Almirante Brown y Mendoza. La alerta por el choque fue emitida por el operador del Centro de Comunicaciones (CECOM).

Cómo fue el choque entre el auto y la moto en Santa Rosa

Según el informe de la División Accidentología de la Policía de La Pampa, participaron un Fiat Siena Fire, que circulaba por Almirante Brown de sur a norte, y una Rouser NS 200, que avanzaba por Mendoza de oeste a este. Los vehículos colisionaron al llegar a la esquina; las causas son materia de investigación.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) asistió al motociclista en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Favaloro.

El motociclista sufrió una fractura y dio positivo en alcoholemia

En el centro de salud, los profesionales constataron que el conductor de la moto tenía una fractura en el peroné de la pierna derecha, además de escoriaciones en distintas partes del cuerpo y heridas cortantes en el párpado que requirieron sutura. Después de recibir atención y completar las curaciones, fue dado de alta.

Personal de Accidentología realizó controles de alcoholemia a ambos conductores. El motociclista dio positivo con 1,48 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima de los límites establecidos por la normativa vigente. Como medida preventiva, los dos vehículos quedaron secuestrados.