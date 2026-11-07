La tercera reunión del armado opositor se realizó en Santa Rosa, en medio de diferencias por la conducción y las candidaturas. Juan Carlos Tierno ratificó sus críticas a Adrián Ravier y apuntó a las aspiraciones electorales de Marita Mac Allister.

La tercera reunión para conformar un frente opositor al peronismo en La Pampa se realizó el viernes en la sede del PRO, en Santa Rosa. El encuentro estuvo marcado por las diferencias que habían quedado expuestas en los días previos: Juan Carlos Tierno ratificó sus cuestionamientos a Adrián Ravier y lanzó críticas veladas a las aspiraciones electorales de la referente del PRO, Marita Mac Allister.

Tierno pidió una conducción compartida para el frente opositor

El cruce con Ravier comenzó a principios de semana, cuando Tierno le advirtió que no debía considerarse “el jefe de la locomotora” del espacio opositor. El vocero presidencial respondió que esas afirmaciones eran falsas y aseguró que nunca había recibido un planteo de ese tipo por parte del dirigente de Comunidad Organizada.

En la reunión, Tierno volvió sobre el tema y sostuvo que la conducción del eventual frente debe ser compartida y que las decisiones políticas tienen que tomarse en la provincia. “Si vamos a formar un frente para llevar confianza, el conductor tiene que ser todos. Por recíproco respeto”, afirmó.

También reconoció que “hay partidos nacionales, como La Libertad Avanza, y es entendible que tengan referencia y análisis político. Pero las decisiones, solicitamos que esto se resuelva en La Pampa”. En la misma línea, reclamó autonomía para el armado provincial: “Que no nos vengan a poner contenidos ni decisiones externas”.

Críticas a las candidaturas de Marita Mac Allister

El exintendente destituido de Santa Rosa también cuestionó a quienes comenzaron a promocionar sus aspiraciones electorales antes de que el frente defina sus objetivos. Sus dichos apuntaron a Marita Mac Allister, dirigente del PRO que recorre localidades del sur pampeano y fue presentada por su partido como postulante a la Gobernación.

A principios de semana, Tierno había criticado a quienes “van a buscar cómo pueden conchabarse como candidatos, algunos que hacen su precalentamiento fuera de las reuniones, presentándose como estadistas consumados y diciendo que tienen que ser candidatos”.

Este viernes volvió sobre el tema y cuestionó “las promociones o autoelogios de algunos para candidatearse a algo, para después decir vamos al frente. Ni yo ni nadie de CO se postuló como candidato. Vamos a un frente para analizar. Es respeto elemental”.

Además, sostuvo: “Algunos están con un pie en el frente y otro pie arreglando, por ejemplo, con Di Nápoli, que es pretendido candidato de una secta de estos que se dicen peronistas. Eso hay que aclararlo”. La referencia apunta a concejales del PRO de Santa Rosa que durante este año acompañaron varios proyectos del oficialismo de Di Nápoli.

La oposición inició el debate de la plataforma para 2027

El radicalismo también había cuestionado la “complicidad” de ese bloque opositor en algunas decisiones, entre ellas, la designación de la jefatura del cuerpo de relatores.

En la reunión participaron representantes de la UCR, el PRO, La Libertad Avanza, Comunidad Organizada, el MID y el Movimiento Federalista Pampeano. Entre los asistentes estuvieron Hipólito Altolaguirre, Victoria Huala, Darío Monsalve y Noelia Viara. No concurrieron Ravier, que se encontraba en Buenos Aires, ni Martín Ardohain, titular del PRO.

Los representantes comenzaron a discutir los puntos de una futura plataforma electoral para las elecciones provinciales de 2027. Según uno de los participantes, durante el encuentro “no se habló de lo de Tierno, solamente los puntos”. Sin embargo, las diferencias sobre la conducción y las candidaturas ya forman parte de las negociaciones.