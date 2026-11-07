El intendente contestó de manera presencial los pedidos de informes de la oposición sobre la red de gas en el matadero municipal, las viviendas del Plan Mi Casa 3 y las conexiones para vecinos.

El intendente de Jacinto Arauz, Santiago Goñi, respondió en una sesión ordinaria especial los pedidos de informes presentados por la oposición sobre distintas obras de gas en la localidad. La exposición se realizó el miércoles por la noche.

Matadero municipal: presupuestos para conectar la red de gas

Goñi explicó que en diciembre de 2023 el municipio recibió 100 millones de pesos para reformar el matadero municipal. Indicó que se tramitan una revisión y una ampliación de los trabajos para avanzar con la red de gas y conectar equipamiento como la peladora de cerdos.

“Se está presentando toda la revisión y la ampliación, pedimos para seguir con la instalación de lo que es la red de gas y la conexión tanto de la peladora de cerdo, que eso requiere otros factores más”, dijo el intendente. Según detalló, Solter Ingeniería cotizó la obra en 62.010.000 pesos, mientras que Ingeniería H21 presentó un presupuesto de 84.700.000 pesos.

Ambas propuestas contemplan los trabajos desde el nicho de gas natural hasta la conexión de la peladora, la caldera y el digestor. Goñi señaló que pidió a una empresa de Santa Rosa un presupuesto por etapas para gestionar recursos ante el Ministerio de la Producción. “Todo junto es muy difícil”, explicó.

Plan Mi Casa 3 y obras de gas para las viviendas

Otro de los planteos de la oposición se refirió a las viviendas del Plan Mi Casa 3, cuya entrega está demorada por la falta de conexión de gas. También se consultó por vecinos que quieren acceder al servicio, pero no cuentan con la red frente a sus hogares.

Para las obras vinculadas a las viviendas, el municipio solicitó un ProPAYS cercano a los 140 millones de pesos. Goñi informó que ya recibió 39 millones, destinados a cordón cuneta y red de agua potable, y que se están solicitando presupuestos. El monto restante, cuando sea recibido, se aplicará a las redes de gas y electricidad, hasta los gabinetes.

Conexiones particulares y alternativas para los vecinos

El intendente afirmó que la Municipalidad evaluó reunir a los interesados e incluir también dos viviendas de servicio, pero algunos propietarios no quieren participar. En ese escenario, el costo debería ser afrontado por el municipio, una alternativa que consideró inviable en el actual contexto económico. Por eso, planteó que los vecinos puedan acordar directamente con una empresa.

“Le cedí el lugar a los interesados y a la empresa como para que tengan un nexo, si ellos se juntan entre todos, ellos pueden hacer un número más barato para acceder al servicio, porque hoy lo podes hacer de forma privada. El problema es que la empresa no te viene por 10 metros. Si viene por 100 o muchos más metros, mejor. Es mejor hasta para el vecino”.

Los concejales de la oposición de Juntos por el Cambio preguntaron si Butaló era la única empresa consultada y mencionaron que en General San Martín hay otra firma. Goñi respondió: “porque sé como viene la mano, al contrario, tengo la mejor onda con la Municipalidad de San Martín. Cuando me han necesitado he respondido en todo momento, hemos firmado reclamos a Vialidad Nacional juntos, pero yo creo que las municipalidades, habiendo empresas privadas, no le tenemos que entorpecer el trabajo de las empresas privadas. Es un concepto que yo tengo”.

Finalmente, sostuvo que el municipio no puede ejecutar la obra y que los vecinos pueden organizarse para contratarla por su cuenta. “La municipalidad no la puede hacer, si quieren la pueden hacer por cuenta propia, se ponen de acuerdo los vecinos. Lo que pasa es que no es lo mismo sentarse a negociar con una empresa que sentarse a negociar con un empresario más accesible, porque ahora desde el Gobierno Nacional cada vez nos están ahogando más y cada vez tenemos menos recursos para poder trabajar y brindarles los mejores servicios a la gente”.