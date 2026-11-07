El intendente José Luis Galotti destacó la construcción de una residencia para adultos mayores, nuevas viviendas y mejoras en los desagües. También señaló el crecimiento de la actividad cerealera y las medidas para prevenir inundaciones.

El intendente de Bernardo Larroudé, José Luis Galotti, realizó un balance positivo de la gestión municipal durante 2026 y resaltó el avance de obras de infraestructura, viviendas y servicios para acompañar el crecimiento de la localidad. Entre los proyectos centrales mencionó una residencia para adultos mayores, nuevas unidades habitacionales y trabajos en los desagües urbanos.

“Siempre estamos haciendo pequeñas obras, pero las estamos haciendo”, afirmó el jefe comunal al repasar las acciones del año. Recordó que recientemente se inauguró un jardín infantil y que comenzó la construcción de una residencia para adultos mayores, un servicio que hasta ahora no existía en la localidad.

Una residencia para adultos mayores en Bernardo Larroudé

Galotti explicó que quienes necesitaban este tipo de atención debían trasladarse a Realicó, Intendente Alvear, General Pico o Santa Rosa. “Es muy triste ver que un abuelo se tenga que ir de la localidad donde vivió toda su vida porque nosotros no tenemos un espacio. Queremos que puedan estar acá, salir al patio, ver a sus amigos y tener cerca a su familia”, expresó.

La obra demandará entre ocho y nueve meses y apunta a que las personas mayores puedan permanecer en su comunidad, cerca de sus afectos y de sus familias.

Viviendas y expansión urbana

En materia habitacional, el municipio tiene cuatro viviendas en construcción y prevé comenzar próximamente la restauración de otras unidades. El intendente reconoció que hay una demanda importante y señaló que el crecimiento de la población profundizó las dificultades para acceder a una vivienda.

Además, destacó la expansión de la planta urbana, con terrenos particulares puestos a la venta y nuevas construcciones. “La gente está construyendo, se está ampliando la localidad y eso nos pone contentos porque también genera mano de obra local”, señaló.

La actividad cerealera genera más movimiento y trabajo

El jefe comunal vinculó el crecimiento de Bernardo Larroudé con el desarrollo de la actividad cerealera. Como referencia, indicó que hace unos 15 años había entre 15 y 20 camiones pertenecientes a vecinos, mientras que actualmente la cifra ronda las 200 unidades, sin contar los vehículos que llegan desde otras localidades durante la cosecha.

Ese movimiento impulsa el trabajo y el consumo, además de aumentar la demanda de infraestructura. Para responder a esa necesidad, el municipio habilitó dos playas gratuitas para estacionar camiones, que cuentan con servicios y baños químicos.

También se firmó un acuerdo de colaboración con Cargill para mejorar las calles cercanas a la planta cerealera. La empresa aportará tosca para consolidar las arterias y el municipio realizará los cordones cuneta. “Creo que las instituciones tienen que trabajar con nosotros y también las empresas. El diálogo es muy importante”, sostuvo Galotti.

Obras hídricas para reducir el riesgo de inundaciones

Otro eje del balance fueron las obras hídricas y la preparación ante la posibilidad de mayores precipitaciones por el fenómeno de El Niño. Galotti recordó las inundaciones de 2016 y 2017 y afirmó que desde entonces se hicieron mejoras en el sistema de desagües. Entre los trabajos, mencionó la canalización de las salidas de agua con hormigón y la modificación de algunos recorridos para facilitar el escurrimiento.

El intendente también señaló la incidencia del río Quinto, que atraviesa la zona y genera preocupación durante los períodos de lluvias intensas. Según consideró, la colocación de tubos en el Meridiano V, en el marco de un convenio con la provincia de Buenos Aires, permitirá reducir los riesgos que afectaron anteriormente a la región.

Por último, aseguró que el municipio dispone de más recursos para responder ante una emergencia, entre ellos bombas, motobombas, retroexcavadoras y camiones. “Estamos mucho mejor preparados que antes. Mejoramos muchísimo y ojalá no tengamos que afrontar un problema de tanta agua”, concluyó.