Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

Después de varios días grises, ventosos e inestables, el tiempo mejorará en Santa Rosa. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas soleadas y temperaturas en ascenso hasta el lunes.

Después de varios días grises, ventosos y con lluvias, Santa Rosa tendrá un fin de semana soleado. El cielo despejado y el aumento de las temperaturas marcarán el regreso de las condiciones primaverales, con jornadas ideales para disfrutar al aire libre.

Este sábado comenzó con una mínima de 6 grados y una sensación térmica de 8,2 grados durante las primeras horas. Con el correr del día, la temperatura subirá hasta una máxima estimada de 21 grados, con vientos suaves del sur a 8 kilómetros por hora.

El pronóstico para Santa Rosa: sol y temperaturas en ascenso

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el buen tiempo se mantendrá durante los próximos días. Para el sábado 7, se espera una jornada soleada y despejada, con una mínima de 6 grados y una máxima de 21.

El domingo 8 continuará el tiempo radiante: la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima llegará a 25 grados. En tanto, el lunes 9 seguirá el cielo despejado y se prevé un nuevo ascenso térmico, con registros de entre 12 y 29 grados.

Amanecer y atardecer: casi 14 horas de luz

El amanecer está previsto para las 06:06 y el atardecer, para las 19:56. Así, las tres jornadas tendrán casi 14 horas de luz solar, en un cambio de condiciones que llega después del paso del frente inestable.