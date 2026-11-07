Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

Guillermo Félix Alberto Alvarado fue condenado por ingresar a una propiedad y sustraer varios elementos. La jueza María Elena Gregoire lo declaró reincidente por sus antecedentes penales.

Guillermo Félix Alberto Alvarado fue condenado a un mes de prisión efectiva por el robo cometido en una vivienda de Tierra del Fuego 571. La jueza de Control María Elena Gregoire lo declaró reincidente debido a sus antecedentes penales.

La investigación determinó que el 9 de octubre, Alvarado ingresó junto a Ángel Gabriel Funes a la propiedad, perteneciente a Marcelo Javier Saxs. Para entrar, ambos forzaron una puerta trasera de chapa.

Qué elementos fueron robados y cómo avanzó la investigación

Del lugar sustrajeron tres baterías, una máquina eléctrica de cortar césped, un reloj de pulsera y una pistola eléctrica para pintar. Después, los dos hombres se retiraron con parte de los objetos.

Una cámara de seguridad ubicada en Raúl B. Díaz 971 los registró cerca de las 17.25, cuando caminaban por la vereda y llevaban una batería cada uno. Más tarde, la Policía encontró sobre la vereda de la vivienda una cortadora de césped marca Dibra y una batería Leonart, que fueron secuestradas.

La condena por robo simple y la declaración de reincidencia

La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado firmado por la fiscal Verónica Silvana Ferrero, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez y el imputado. Gregoire homologó el acuerdo y consideró a Alvarado autor penalmente responsable del delito de robo simple.

Además de imponerle un mes de prisión efectiva, la jueza lo declaró reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal. Cuando la sentencia quede firme o pueda ejecutarse, el expediente será remitido al Juzgado de Ejecución para calcular la pena y disponer su cumplimiento.