Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 2 min de lectura

Un joven de 27 años fue condenado por lesiones graves y desobediencia judicial, y declarado reincidente. La víctima cuestionó la pena acordada y pidió ser informada ante posibles beneficios penitenciarios.

Un joven de 27 años fue condenado a un año de prisión efectiva por apuñalar a un hombre y desobedecer una prohibición de acercamiento vigente en Santa Rosa. El juez de Control Carlos Chapalcaz lo declaró reincidente por sus antecedentes penales.

La sentencia se dictó el 26 de octubre, en el marco de un juicio abreviado acordado por el fiscal Facundo Bon Dergham y el defensor oficial Claudio Martínez Sabio. El acusado reconoció los hechos y aceptó la pena por los delitos de lesiones graves y desobediencia judicial, en concurso real.

El ataque con cuchillo en Santa Rosa

El hecho más grave ocurrió cerca de las 4.11 del 4 de septiembre, durante una pelea en una esquina de la ciudad. Según la investigación, el condenado atacó a otro hombre con un cuchillo de tamaño mediano.

La víctima recibió dos heridas en la zona inguinal derecha, una de las cuales lesionó la vena femoral. También sufrió cortes en un brazo y en la zona del omóplato. Cuando llegó la Policía, estaba en el suelo y perdía abundante sangre; los efectivos le colocaron un torniquete para contener provisoriamente la hemorragia.

El hombre fue trasladado al Hospital René Favaloro, donde debió ser sometido a una cirugía vascular. El médico forense Pablo Miguel Veliz determinó que las heridas pusieron su vida en peligro y le provocaron un shock hipovolémico. Además, quedó impedido de realizar sus tareas habituales durante más de un mes, aunque no se prevén secuelas permanentes.

Desobediencia a una prohibición de acercamiento

La condena también contempló un episodio ocurrido aproximadamente una hora antes del ataque. Cerca de las 3 de la madrugada, el acusado estaba en un domicilio de Santa Rosa pese a que tenía vigente una prohibición de acercamiento dictada el 11 de agosto por el juez de Control Néstor Daniel Ralli.

La medida, dispuesta por 60 días en el marco de la legislación de protección contra la violencia de género, le impedía acercarse a menos de 200 metros de una mujer, un niño y el domicilio de ambos. También le prohibía contactarlos personalmente, por teléfono, mensajes o mediante terceras personas.

El acusado había sido notificado de las restricciones el mismo día en que se ordenaron. Aun así, incumplió la resolución judicial.

La víctima cuestionó la pena acordada

Durante la audiencia, la víctima del ataque manifestó su desacuerdo con la pena de un año de prisión. El hombre ya había expresado esa postura ante la Fiscalía y pidió que lo consultaran si se evaluaban eventuales beneficios penitenciarios para el condenado.

Chapalcaz homologó el acuerdo abreviado al considerar que las pruebas reunidas acreditaban los hechos y que la pena se ajustaba a los parámetros legales. Sin embargo, dispuso que la víctima sea informada cuando se analicen posibles salidas transitorias, libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad asistida u otros regímenes que puedan modificar las condiciones de cumplimiento de la condena.