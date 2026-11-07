Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

La denuncia involucra a una menor y el hecho habría ocurrido en una vivienda del barrio Fonavi 25. Un segundo sospechoso permanece prófugo y la investigación está a cargo del fiscal Juan Bautista Méndez.

Un hombre mayor de edad fue detenido en Santa Rosa en el marco de una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual contra una menor. El hecho habría ocurrido durante la tarde del viernes en una vivienda de la calle José Luro, cerca de la intersección con Rodríguez, en el barrio Fonavi 25.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público Fiscal dispuso un operativo de seguridad y una serie de medidas urgentes. La causa quedó a cargo del fiscal Juan Bautista Méndez.

Investigación por abuso sexual en Santa Rosa

Como resultado de las primeras intervenciones, la Policía aprehendió a un hombre, que quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizar a un segundo sospechoso, quien permanecía prófugo al cierre de la información.

Personal especializado de la Agencia de Investigación Científica realizó pericias y levantó rastros en la vivienda. Las tareas se extendieron hasta la noche para recolectar elementos de interés para la causa.

Pericias y próximas medidas judiciales

Las autoridades mantienen en reserva las identidades de las personas involucradas para resguardar los derechos de la menor. Mientras continúan las diligencias para encontrar al sospechoso prófugo, se prevé que el detenido sea sometido a una audiencia de formalización en el Centro Judicial de Santa Rosa.