Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

El ciclo lectivo pampeano concluirá el miércoles 23 de diciembre, mientras que Formosa será la primera jurisdicción en cerrar las aulas. La mayoría de las provincias finalizará las clases el 18 de diciembre.

La Pampa será la última provincia argentina en finalizar el ciclo lectivo 2026: el calendario escolar establece que las clases concluirán el miércoles 23 de diciembre. En el otro extremo, Formosa será la primera jurisdicción en cerrar las aulas, el jueves 17.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Consejo Federal de Educación acordaron un mínimo de 190 días de clases para este año. A partir de esa pauta, cada provincia definió la fecha de cierre de su calendario escolar.

Cuándo terminan las clases en cada provincia

La mayoría de las jurisdicciones finalizará el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre. Ese día será la última jornada escolar para las comunidades educativas de la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En tanto, la provincia de Buenos Aires y Mendoza concluirán las clases el martes 22 de diciembre. La Pampa cerrará el calendario al día siguiente, con la última jornada prevista para el miércoles 23.

Quiénes podrán comenzar antes las vacaciones de verano

Las fechas de cierre no necesariamente significan que todos los estudiantes deban asistir hasta el último día del calendario. Quienes no tengan que participar del período de intensificación de saberes ni rendir materias pendientes podrían dejar de concurrir a la escuela durante los primeros días de diciembre, de acuerdo con lo que determine cada provincia.

De esta manera, esos alumnos podrán empezar sus vacaciones de verano antes que sus compañeros que deban completar la etapa de intensificación o rendir contenidos adeudados.