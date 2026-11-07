Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 1 min de lectura

La agrupación encabezada por la exdirigente de Utelpa Claudia Fernández se habría impuesto en los comicios para elegir representantes en el directorio del Instituto de Seguridad Social. El resultado todavía no fue oficializado.

La lista Compromiso y Experiencia, que postuló a las exdirigentes de Utelpa Claudia Fernández, Griselda Giuliano y Mirta Pereyra, habría ganado la elección para definir representantes de ese sector en el directorio del Instituto de Seguridad Social (ISS).

Los comicios se realizaron el jueves, pero el resultado aún no fue oficializado. El recuento podría demorar algunos días debido a la dispersión de las urnas y a la sucesión de feriados. Según la información disponible, la agrupación liderada por Fernández habría obtenido la mayor cantidad de votos.

Las listas que participaron en la elección del ISS

Además de Compromiso y Experiencia, compitieron Nuevo Presente, representada por Elsa Amrein, Sandra Velilla y Estela Maris Grumelli, y Presencia Activa, que postuló a Silvia Míguez, Alfredo Lara y Claudia Edith Roston.

Durante la campaña, Fernández planteó como prioridades la defensa de la caja previsional provincial, la preservación del 82 por ciento móvil y el rechazo a una eventual transferencia del sistema previsional a la Nación.

Las propuestas de Compromiso y Experiencia

La candidata también se manifestó en contra de una armonización de la caja y de cambios en los años de aportes y la edad jubilatoria. Entre las propuestas de la lista figuraron impulsar reuniones con trabajadores activos y ampliar la cobertura social.

La agrupación también propuso acompañar a las personas mayores en temas de alfabetización digital y salud mental. Fernández explicó que la lista se conformó por la preocupación ante la situación financiera del ISS y la falta de llegada de fondos nacionales.