Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 3 min de lectura

Sergio Ziliotto destacó la presentación de la estrategia económica ante unos 480 empresarios y señaló que la provincia ofrece condiciones para invertir. También defendió los incentivos al empleo y la producción por encima de la asistencia social.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, destacó la repercusión de la presentación de la estrategia provincial de desarrollo productivo y económico, que reunió a unos 480 empresarios. Según afirmó, la provincia busca mostrar su oferta exportable y generar condiciones previsibles para atraer inversiones.

“Hoy lo que estamos viendo es que realmente estamos marcando la visibilización de la provincia desde el punto de vista económico. No solo como destino de inversiones, sino también como un esquema de mostrar nuestra carta exportable, que sin duda tiene realidad en la producción de bienes y servicios”, afirmó.

La Pampa ofrece previsibilidad para atraer inversiones

Ziliotto sostuvo que La Pampa cuenta con una reputación nacional vinculada con la calidad de vida y la estabilidad institucional, y planteó que ahora busca proyectar esas fortalezas en el plano económico.

“Tenemos una alta reputación en el contexto nacional acerca de la calidad de vida, institucional, de cómo es una provincia amigable, sin conflictos, con reglas de juego claras desde el punto de vista del respeto institucional”.

El mandatario consideró que la previsibilidad es uno de los principales atractivos para quienes analizan invertir en la provincia. En ese sentido, vinculó esa condición con la definición de cinco ejes para el desarrollo productivo y económico.

“Hoy la provincia le agrega previsibilidad también al que quiere venir a invertir. Creo que fijar reglas de juego claras, determinar recientemente cuáles son los cinco principales ejes por donde nosotros creemos que pasa el desarrollo productivo y económico de la provincia de La Pampa, ha agregado previsibilidad”.

Empresas pampeanas, nacionales e internacionales

El gobernador también valoró la relación entre el Estado y el empresariado local, y aseguró que existe un trabajo conjunto con los distintos sectores económicos.

“El empresario sabe que el gobierno está al lado de ellos, que trabaja en conjunto, que los escucha”.

Sobre la convocatoria, detalló que participaron empresas pampeanas y firmas de otros países. Precisó que cerca de 200 empresas nacionales y alrededor de 20 internacionales asistieron para conocer las posibilidades de exportación y las condiciones que ofrece La Pampa para invertir.

La política tributaria y el empleo privado

Otro de los ejes de la entrevista fue la política tributaria provincial. Consultado sobre su planteo de que las empresas paguen salarios y no impuestos, Ziliotto explicó que la estrategia busca fortalecer el poder adquisitivo y el mercado interno mediante el consumo.

“Cuando hablamos de que el salario tiene mejor poder adquisitivo, eso genera activación de la economía. Yo percibo ingresos a partir del consumo, o sea, indirectos. A partir del consumo, el mercado interno se fortalece principalmente por el consumo”.

El mandatario sostuvo que promover la creación de puestos de trabajo en el sector privado puede resultar menos costoso para el Estado que ampliar la asistencia social.

“Para mí es mucho mejor tener abierta la ventanilla de producción y no la de asistencia social. Siempre apoyar al sector privado para que genere un puesto de trabajo va a ser menos oneroso que atender a un desocupado y a su familia desde la asistencia social, desde Desarrollo Social”.

Por último, destacó el impacto social del empleo y la organización que aporta a la vida cotidiana. “Sin olvidar la dignidad que significa tener un trabajo y el ordenamiento social que genera tener un trabajo desde el punto de vista del horario, del mayor orden. Es el organizador de la vida”.