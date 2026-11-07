Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 4 min de lectura

La implantación de soja alcanza el 4,7% del área prevista, mientras que el girasol llegó al 72,4% y el maíz comercial superó la mitad de la superficie proyectada. También comenzó la siembra de sorgo y la cosecha de trigo avanza en el norte.

La siembra de los principales cultivos de gruesa ganó ritmo en distintas zonas agrícolas del país, impulsada por una disponibilidad de humedad que favorece el trabajo de las sembradoras. Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la soja cubre el 4,7% de las 17 millones de hectáreas previstas para la campaña 2026/27. El girasol alcanzó el 72,4% de su área estimada y el maíz con destino comercial ya superó la mitad de la superficie proyectada.

La implantación de soja avanzó 2,4 puntos porcentuales en la última semana. El progreso se ubica 2,9 puntos por encima del registrado en la misma fecha del ciclo anterior y supera en 2,5 puntos el promedio de las últimas cinco campañas.

Siembra de soja: avances y demoras por región

La soja de primera muestra un buen ritmo en ambos núcleos productivos y en el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires. Allí, la humedad superficial permitió iniciar las labores y ya hay lotes emergidos con buena disponibilidad de agua.

En el sur de Córdoba, en cambio, la falta de piso en algunos lotes y las bajas temperaturas del suelo condicionan el ingreso de las sembradoras. La región lleva implantado el 5,4% del área prevista y registra un retraso de 8,6 puntos respecto del promedio de las últimas cinco campañas.

El girasol ya cubre más del 72% del área estimada

El girasol es uno de los cultivos con mayor adelanto. Tras avanzar 13,7 puntos porcentuales durante la última semana, la siembra llegó al 72,4% de las 3,1 millones de hectáreas proyectadas para 2026/27, una ventaja de 7,2 puntos frente al promedio histórico.

En Santa Fe se reportaron resiembras puntuales por daños provocados por palomas. En el centro del área agrícola, la mayoría de los lotes se encuentra entre los estadios V2 y V6.

Bajas temperaturas y excesos de humedad en el sur

En las zonas del sur persisten temperaturas inferiores a las habituales para esta época, mientras que la humedad del suelo varía entre regiones. Algunos sectores del oeste muestran limitaciones de agua y en el centro de Buenos Aires se registran focos de suelos saturados.

La Bolsa de Cereales advirtió que la continuidad de las lluvias, si no mejoran las condiciones, podría ocasionar pérdidas de superficie por anegamiento. La atención está puesta especialmente en los lotes en emergencia y en las primeras etapas de desarrollo, cuando las plantas tienen poca capacidad para tolerar excesos hídricos.

El maíz comercial supera la mitad de la superficie prevista

La siembra de maíz para grano comercial alcanzó el 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas estimadas, luego de sumar 3,2 puntos porcentuales en la última semana. Los planteos tempranos están prácticamente terminados en el área agrícola nacional; solo restan algunos lotes en el sur bonaerense.

En el centro-norte de Córdoba, donde esta campaña se asignó una mayor proporción de superficie a siembras tempranas, los lotes de sectores de Villa María y San Francisco presentan buenas emergencias. Su desarrollo vegetativo avanza en condiciones calificadas entre normales y excelentes.

En otras regiones todavía se perciben consecuencias de las bajas temperaturas y de la escasa radiación solar de las últimas semanas, aunque comienzan a observarse señales de recuperación. En el centro-norte de Santa Fe continúa el seguimiento de la presión de la chicharrita del maíz y se mantienen los controles contra el insecto vector.

Comenzó la siembra de sorgo granífero

También se puso en marcha la implantación de sorgo granífero para la campaña 2026/27. La superficie nacional proyectada es de 750.000 hectáreas, igual a la del ciclo anterior, y el avance informado es del 10,5%.

Los mayores progresos se registran en el Núcleo Norte, con el 34% del área prevista implantada, y en el centro-norte de Córdoba, con el 20%. Las labores comienzan a extenderse a otras regiones del centro agrícola.

Si bien la proyección nacional de superficie no cambió, la intención de siembra presenta variaciones regionales, principalmente por la competencia del maíz y la soja en las decisiones de los productores.

La cosecha de trigo avanza en el norte agrícola

Entre los cultivos de invierno, la cosecha de trigo avanzó apenas 1,8 puntos porcentuales en la última semana y cubre el 8,5% del área apta. Las tareas se concentran en el norte agrícola, donde las temperaturas más altas aceleraron la maduración. Sin embargo, las lluvias y la falta de piso siguen demorando el ingreso de las cosechadoras.

En Santiago del Estero y Chaco se informaron rindes de entre 12 y 35 quintales por hectárea, con un promedio cercano a 24 quintales. En Salta, los resultados oscilan entre 13 y 28 quintales, con una media superior a 16 quintales por hectárea.

Estado del trigo en el centro y el sur bonaerense

En el centro del área agrícola, el trigo atraviesa mayormente las etapas de floración y llenado de granos. Las temperaturas más elevadas aceleraron el desarrollo y, con una oferta de agua adecuada a óptima, se esperan rindes superiores al promedio histórico, aunque inferiores a los de la campaña pasada.

En el sur bonaerense y La Pampa, los lotes se encuentran principalmente entre encañazón y espigazón. La humedad es buena y continúan las aplicaciones para controlar enfermedades, aunque la baja radiación solar de las últimas semanas podría limitar el potencial de rendimiento.