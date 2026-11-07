Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 8:00 a. m. · 2 min de lectura

La actualización para el trimestre octubre-diciembre oscila entre el 5,32% y el 14,35%. En lo que va del año, los aumentos superan levemente el 60%, mientras que la inflación oficial acumulada hasta septiembre fue del 23,6%.

La Municipalidad de Eduardo Castex aplicó una nueva actualización de las tasas para el trimestre octubre-diciembre. Las subas van del 5,32% al 14,35%, según el servicio, y los contribuyentes ya reciben las boletas con los nuevos valores.

Con este ajuste, los incrementos acumulados durante el año superan levemente el 60% y casi triplican la inflación oficial, que alcanzó el 23,6% hasta septiembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El índice correspondiente a octubre se anunciará el próximo jueves.

Aumentos de tasas municipales en Eduardo Castex

Durante el año se aplicó un incremento inicial del 17%, aprobado mediante la Ordenanza Tarifaria 2026. Luego se dispusieron cuatro actualizaciones trimestrales, definidas por las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), sin acuerdo con los concejales. El oficialismo cuenta con los dos tercios necesarios para sancionar las normativas administrativas.

Además, el DEM está reduciendo los subsidios establecidos con el aumento de 2024. Según la información disponible, esa medida permitió a la comuna mejorar en los últimos dos años el índice de coparticipación.

Diferencias entre los servicios municipales

No se conoce la fórmula utilizada para calcular los ajustes trimestrales. Concejales oficialistas y opositores no pudieron precisar por qué los servicios tercerizados registran subas menores que las prestaciones brindadas directamente por el municipio.

El Alumbrado Público, prestado por medio de Cospec Ltda., acumuló actualizaciones del 28,60% durante el año, mientras que los aumentos de la Recolección de Residuos superaron el 40%. En cuanto a los Residuos Patológicos, tuvieron dos subas trimestrales superiores al 12%, luego una del 3,81% y ahora un incremento cercano al 6%.

El pedido de congelamiento de tasas del FreJuPa

La nueva actualización se aplicó después de que el bloque de concejales del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa) presentara un proyecto de ordenanza para congelar, con carácter transitorio y excepcional, las tasas, los derechos y las contribuciones municipales establecidos en la Ordenanza Tarifaria 2026. La propuesta contempla mantener los valores hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.

“la necesidad de establecer medidas que otorguen previsibilidad y alivio fiscal a los contribuyentes”

Los ediles opositores sostuvieron que el “contexto económico actual requiere promover políticas públicas tendientes a atenuar el impacto que las variaciones de precios generan sobre la economía de los vecinos y sobre los distintos sectores productivos de la comunidad”. También señalaron que “el mantenimiento de los valores tarifarios vigentes durante un periodo determinado constituye una herramienta destinada a morigerar el impacto de los incrementos de costos sobre los vecinos y las actividades económicas locales”.