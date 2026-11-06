Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 2 min de lectura

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa tomó la medida ante la falta de respuestas a los reclamos del personal de las Defensorías Civiles. También cuestionó que el Presupuesto 2027 presente como atendidas las demandas del sector.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa declaró el estado de alerta y asambleas permanentes por la falta de respuestas a los reclamos del personal de las Defensorías Civiles. La decisión fue comunicada este viernes, en un documento que cuestiona que el proyecto de Presupuesto 2027 presente como resueltas las demandas del sector.

Bajo el título "Las soluciones no se construyen de espaldas a los trabajadores", la comisión directiva sostuvo que la equiparación salarial de los defensores y la creación de nuevas dependencias no ofrecen una solución integral a los problemas de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del servicio.

"Es necesario aclarar que las demandas de las y los trabajadores no están resueltas", afirmaron.

Los reclamos del personal de las Defensorías Civiles

Entre las principales demandas, el sindicato enumeró la falta de concursos de ascenso para el desarrollo laboral, la escasez de recursos humanos y la consecuente sobrecarga de tareas. También señaló deficiencias en la infraestructura edilicia y la ausencia de bonificaciones que reconozcan las responsabilidades y funciones desempeñadas.

La organización gremial advirtió, además, que no hay respuestas concretas a los reclamos históricos del sector. Sobre los anuncios de creación de nuevas dependencias, planteó interrogantes acerca de cómo funcionarán y con qué recursos contarán.

"¿con qué personal van a funcionar?, ¿con qué recursos?, ¿en qué condiciones edilicias?, ¿qué políticas de jerarquización y reconocimiento laboral se van a implementar?".

Críticas al Presupuesto 2027 y pedido de participación

Para el sindicato, no se puede mejorar la calidad del servicio de Justicia sin atender las condiciones laborales de quienes lo garantizan. También cuestionó que se busque descomprimir la demanda mediante nuevas estructuras mientras se postergan las necesidades del personal que sostiene las actuales.

"Tampoco se puede pretender descomprimir la demanda creando nuevas estructuras mientras se continúa postergando a las trabajadoras y los trabajadores que sostienen las actuales", advirtieron.

El comunicado cuestionó que quienes elaboraron el proyecto presupuestario hayan desoído a los trabajadores y reclamó que las decisiones sobre el funcionamiento de las Defensorías incluyan la participación de su personal.

"Las soluciones no se construyen sin los trabajadores. Se construyen con ellos, escuchando sus reclamos y garantizando su participación en cada decisión que afecta sus condiciones laborales", expresaron.

Alerta gremial por la falta de respuestas

El gremio reclamó medidas concretas que contemplen políticas de reconocimiento y jerarquización, concursos, bonificaciones, incorporación de personal y mejoras en la infraestructura.

Finalmente, ante lo que calificaron como "tanta indiferencia y falta de respuestas", anunciaron el estado de alerta y las asambleas permanentes.

"Porque defender a quienes trabajan en las Defensorías también es defender el acceso a la Justicia", concluyeron.