La ronda de consultas comenzará el 10 de noviembre y se extenderá durante tres jornadas en la Cámara de Diputados. El proyecto prevé gastos por 3,28 billones de pesos y será analizado junto con la Ley Impositiva.

La Legislatura de La Pampa iniciará el martes 10 de noviembre la ronda de consultas por el Presupuesto 2027. Durante tres días, ministros y ministras del Poder Ejecutivo asistirán a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para explicar las previsiones de gastos, inversiones y políticas públicas de sus áreas.

Según el cronograma de la Cámara de Diputados, la primera presentación será a las 13.30, a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld. Allí se tratarán el proyecto de Presupuesto y la Ley Impositiva para el próximo ejercicio. A las 17 expondrá el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Ministros expondrán el Presupuesto 2027 durante tres días

El miércoles 11, las presentaciones comenzarán a las 9 con el Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales. A las 11 será el turno del Ministerio de la Producción; a las 14.30, del Ministerio de Educación; y a las 17.30, del Ministerio de Salud.

La ronda concluirá el jueves 12 con las exposiciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a las 9; Conectividad y Modernización, a las 11; Desarrollo Social y Derechos Humanos, a las 14.30; y nuevamente Hacienda y Finanzas, a las 17.

Ese jueves también está prevista la emisión de los dictámenes del Presupuesto y de la Ley Impositiva para 2027. Todas las reuniones se realizarán en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados. El cronograma puede modificarse por razones organizativas o compromisos institucionales de las autoridades convocadas.

Cuánto prevé gastar el Gobierno de La Pampa

El proyecto enviado por el gobernador Sergio Ziliotto contempla erogaciones por 3.283.011 millones de pesos, equivalentes a unos 3,28 billones. El monto representa un aumento del 40,56 por ciento frente al presupuesto vigente.

La propuesta plantea sostener el equilibrio fiscal y no recurrir al endeudamiento, en un contexto de caída de los recursos nacionales y contracción de la actividad económica. En la distribución por finalidad, Educación concentra el 25,45 por ciento del presupuesto, mientras que el 17 por ciento se destina al desarrollo de la economía.

Obra pública, salarios y cambios en el Poder Judicial

Dentro de los recursos para el desarrollo económico se asignan 283.700 millones de pesos a obra pública. La planificación contempla continuar trabajos en marcha e iniciar nuevos proyectos, entre ellos la construcción de 400 viviendas.

La masa salarial representa el 39,89 por ciento del total distribuido según la partida principal e incluye actualizaciones vinculadas con las proyecciones de inflación. El proyecto también propone cambios para el Poder Judicial: equiparar los salarios de defensores y asesores de menores con los de los fiscales y crear tres nuevas defensorías.

Con las exposiciones de los funcionarios, los diputados comenzarán a analizar en detalle la asignación de recursos y las prioridades de gestión previstas por el Gobierno provincial para 2027.