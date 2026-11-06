Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El Ente Provincial del Río Colorado comenzó tareas preparatorias en la Escuela 179 María Esther Fuertes, en 25 de Mayo Viejo. El proyecto prevé instalar un sistema de riego y avanzar con una huerta y un invernadero.

El Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) comenzó trabajos en los espacios verdes de la Escuela Provincial Primaria número 179 María Esther Fuertes, ubicada en 25 de Mayo Viejo. Las tareas preparatorias apuntan a mejorar el predio y forman parte de un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación de La Pampa.

El organismo, presidido por el ingeniero Jorge Poletti, informó que la iniciativa busca articular educación, producción y desarrollo sustentable mediante mejoras en el establecimiento.

Riego y parquización en la Escuela 179

La primera etapa contempla la instalación de un sistema de riego para mantener los espacios verdes y avanzar con la parquización del predio escolar. Según lo previsto, estas obras también permitirán preparar el terreno para futuros proyectos educativos y productivos.

Entre las propuestas se incluyen una huerta escolar y un invernadero, destinados a fortalecer el aprendizaje práctico de los estudiantes y acercarlos a conocimientos sobre producción de alimentos, uso responsable del agua y cuidado del ambiente.

Un convenio entre el EPRC y Educación

Los trabajos se realizan en el marco de un acuerdo entre el Ente Provincial del Río Colorado y el Ministerio de Educación de La Pampa, a cargo de Marcela Feuerschvenger. El objetivo es impulsar acciones que vinculen la enseñanza con la producción y el desarrollo comunitario.

Desde el EPRC señalaron: “desde el Ente Provincial del Río Colorado continuamos acompañando a las instituciones educativas de nuestra región, aportando conocimientos, recursos y trabajo para generar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo”.