Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 2 min de lectura

La jornada se realizó en el Centro Educativo Polivalente de 25 de Mayo y combinó contenidos teóricos con prácticas de campo. Participaron alumnos de quinto, sexto y séptimo año.

Unos 90 estudiantes del Centro Educativo Polivalente (CEP) de 25 de Mayo participaron de un taller sobre medición de caudales y riego, organizado por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La capacitación, titulada Medir para regar mejor: aforo de compuertas y estimación de la lámina de riego, estuvo dirigida a alumnos de quinto, sexto y séptimo año. La propuesta abordó herramientas prácticas para mejorar el manejo del agua en zonas bajo riego.

Prácticas de aforo de compuertas y canales de riego

La actividad combinó una instancia teórica de revisión de conceptos con una práctica a campo en la Chacra Didáctico Productiva del establecimiento. Allí, los estudiantes conocieron y pusieron en práctica técnicas de aforo de compuertas y canales de riego.

El taller estuvo a cargo de Lucía Mañueco y Valeria Ponce, de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Alto Valle, con sede en General Roca, y de Carolina Aumassanne, de la Agencia de Extensión Rural INTA 25 de Mayo.

Formación técnica y gestión eficiente del agua

Desde el INTA destacaron el valor de acercar conocimientos técnicos a las instituciones educativas y de complementar la formación teórica con experiencias concretas. La iniciativa busca fortalecer la preparación de futuros técnicos vinculados con la producción.

Este tipo de propuestas permite acercar conocimientos técnicos al ámbito educativo, promoviendo el aprendizaje a partir de experiencias concretas y fortaleciendo la formación de los futuros técnicos.

La Agencia de Extensión Rural INTA 25 de Mayo también resaltó el trabajo conjunto entre el organismo, el CEP y el Ente Provincial del Río Colorado, que acompañó la jornada a través de su Gerencia de Producción.

Destacamos especialmente la importancia del trabajo articulado entre el INTA, las instituciones educativas y el Ente Provincial del Río Colorado, que acompañó la actividad a través de su Gerencia de Producción. Estos espacios de intercambio y cooperación son fundamentales para vincular la educación con el sector productivo y contribuir a una gestión más eficiente del agua para riego.