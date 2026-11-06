Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

El lunes 9 y el martes 10 de noviembre habrá actividades abiertas a la comunidad frente a la Catedral. La misa y la vigilia papal se seguirán en pantalla gigante, con propuestas para todas las edades.

La Plaza San Martín será sede de dos jornadas de encuentro comunitario por la visita pastoral del papa León XIV. El lunes 9 y el martes 10 de noviembre, vecinos y vecinas podrán participar de actividades abiertas, transmisiones en pantalla gigante y propuestas con artistas invitados.

El escenario se instalará frente a la Catedral, orientado hacia la plaza. La organización invitó a la comunidad a acercarse con reposera y equipo de mate.

La misa del papa León XIV, en pantalla gigante

La primera jornada se realizará el lunes 9, de 10 a 13.30, con la Posta del Encuentro, organizada por la Diócesis de Santa Rosa. La actividad comenzará con una bienvenida y continuará a las 10.20 con una oración comunitaria y una conexión virtual con distintas localidades de La Pampa.

El momento central será a las 11.30, cuando se transmitirá en pantalla gigante la misa del papa León XIV desde el Monumento de los Españoles.

La propuesta incluirá un espacio para las infancias, mesas misioneras con información sobre la visita papal y las actividades de la Iglesia católica en la provincia, una reflexión comunitaria y un ágape.

Vigilia papal y cortes de tránsito en Plaza San Martín

El martes 10, de 18.30 a 21.30, habrá una nueva jornada, cuya actividad central será la retransmisión de la vigilia papal. La iniciativa busca ofrecer un espacio para que la comunidad se reúna y siga el acontecimiento.

Por la realización de las actividades, la calle Mitre permanecerá cortada al tránsito desde las 6 del lunes 9 hasta las 23 del martes 10, en el tramo comprendido entre la avenida San Martín e Yrigoyen.