Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 3:07 p. m. · 2 min de lectura

El intendente de Lonquimay destacó el acompañamiento del gobernador a los municipios y valoró la gestión provincial ante los recortes nacionales. También dejó abierta la posibilidad de acuerdos electorales entre Fuerza Pampa y el PJ, aunque aclaró que aún no hay definiciones.

El intendente de Lonquimay y presidente de Fuerza Pampa, Manuel Feito, se mostró conciliador con el peronismo pampeano y destacó la gestión del gobernador Sergio Ziliotto frente a las dificultades económicas provocadas por las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Feito valoró la manera en que la provincia y los municipios vienen enfrentando las consecuencias de los recortes nacionales. “Hemos aprendido a sobrepasar todas estas contingencias”, expresó, al reconocer el esfuerzo realizado para sostener las respuestas a las necesidades de la población.

En el plano político, el dirigente dejó una señal de acercamiento al Partido Justicialista de cara al próximo proceso electoral.

“Fuerza Pampa está en línea hacia el lado del peronismo, donde estuvimos y trabajamos toda una vida. Y sabemos qué es lo que no queremos”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que todavía no es momento de definir alianzas, frentes electorales ni candidaturas.

Feito también manifestó su reconocimiento al gobernador Sergio Ziliotto, a quien expresó su agradecimiento por el acompañamiento a los municipios pampeanos.

“Uno quiere solucionar los problemas de la mejor forma posible, de la mayor cantidad de gente posible”, señaló.

Respecto de las consecuencias de las políticas económicas nacionales, el intendente reconoció que los municipios atraviesan una etapa compleja, que obliga a administrar cuidadosamente los recursos disponibles.

“Son épocas en donde tal vez hay que resignar las soluciones de las formas que las consideramos ideales, pero sí ser muy creativos en darlas igual”, explicó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad, evitando compromisos que después no puedan cumplirse.

Consideró fundamental trabajar con cautela, evaluar cada decisión y garantizar que las medidas adoptadas tengan respaldo económico para no generar nuevos problemas a los vecinos.

Finalmente, al referirse al escenario electoral que comienza a tomar forma en La Pampa, Feito evitó anticipar definiciones.

“Todavía es pronto y son cosas que yo tampoco solo puedo definir, porque merecen acuerdos, merecen diálogos, merecen debates”, afirmó.

Sus declaraciones representan un gesto político hacia el justicialismo provincial y dejan abierta la posibilidad de futuros acuerdos entre Fuerza Pampa y el PJ, aunque por el momento no existen definiciones concretas sobre eventuales alianzas electorales.