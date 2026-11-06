Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

Por el feriado nacional decretado para el lunes 9 de noviembre, habrá modificaciones en la recolección de residuos, el barrido y el transporte público. La Línea 5 no circulará durante esa jornada.

El feriado nacional del lunes 9 de noviembre, decretado con motivo de la visita al país del Papa León XIV, modificará el funcionamiento de los servicios de recolección de residuos, barrido y transporte público.

Cómo funcionarán la recolección de residuos y el barrido

El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU) informó que el sábado 7 de noviembre ambos servicios se prestarán con normalidad.

El domingo 8 no habrá recolección de residuos ni barrido nocturno. El lunes 9, en tanto, no se realizarán la recolección ni el barrido diurno.

Horarios de los micros durante el feriado

El Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) indicó que el lunes las líneas de transporte público funcionarán con los horarios y las frecuencias correspondientes a un domingo.

La Línea 5 no prestará servicio durante esa jornada. Desde el Municipio solicitaron a las vecinas y los vecinos tener en cuenta los cambios y evitar sacar los residuos el lunes.