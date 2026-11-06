El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam aprobó por unanimidad una resolución contra la sanción aplicada por el INTA a la investigadora. También pidió revisar la medida y expresó preocupación por sus efectos sobre la investigación científica.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa repudió la exoneración de la doctora Virginia Carolina Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y reclamó que se revise la sanción.

La resolución CD 456, impulsada desde el Decanato y aprobada por unanimidad por las y los consejeros presentes, solicita al Consejo Superior de la UNLPam que manifieste “su más enérgico repudio a la sanción impuesta a la investigadora Aparicio”.

El proyecto científico que antecedió a la sanción

El órgano universitario señaló que la exoneración se produjo en un contexto de “marcadas tensiones institucionales y presiones extra-científicas”, luego de la difusión de datos preliminares del proyecto internacional SPRINT, denominado Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global.

La iniciativa fue financiada por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y aprobada por el Consejo Directivo del INTA. Según recordó la Facultad, los resultados preliminares “evidenciaron la presencia de plaguicidas en personas, suelos, aguas superficiales y subterráneas, alimentos y polvo hogareño de zonas rurales bonaerenses”.

El reclamo por la libertad de investigación

En su resolución, el Consejo sostuvo que las “presuntas irregularidades o las observaciones de carácter administrativo” incluidas en el sumario contra Aparicio “no pueden considerarse pretexto suficiente para dar de baja líneas de investigación estratégicas para el país ni pueden anteponerse al valor de los resultados obtenidos”.

Además, advirtió que una medida disciplinaria como la exoneración “atenta contra la libertad de investigación y el derecho colectivo de la sociedad a acceder al conocimiento científico y a la información pública ambiental”. La Facultad consideró que ambos son pilares para proteger el derecho humano a la salud y a un ambiente sano y equilibrado, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

“Este Cuerpo no puede permanecer indiferente ante actos de persecución laboral, disciplinamiento y censura dirigidos a investigadores e investigadoras que abordan problemáticas socioambientales sensibles vinculadas a los modelos productivos hegemónicos”, expresó el Consejo Directivo. También pidió al Consejo Superior de la UNLPam que adopte una manifestación similar y exigió la revisión de la sanción contra Aparicio.