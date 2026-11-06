Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 2 min de lectura

Vialidad Nacional detectó incumplimientos de mantenimiento y ordenó volver a las tarifas anteriores en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen. Pentavía deberá pagar una multa y devolver lo cobrado de más.

La concesionaria de la ruta nacional 5 dio marcha atrás con los aumentos de peajes de hasta el 330 por ciento que había aplicado a mediados de octubre. La decisión se tomó después de que Vialidad Nacional detectara incumplimientos en las tareas de mantenimiento y conservación del corredor.

La sanción alcanza a Pentavía, operadora controlada por la constructora mendocina Coesa. La empresa no contaba con la maquinaria, los equipos ni el personal necesarios para garantizar los trabajos de mantenimiento de rutina. Además de recibir una multa, deberá devolver a los usuarios las diferencias cobradas.

Peajes de la ruta 5: vuelven las tarifas anteriores

La medida rige en las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, ubicadas en el tramo que conecta Luján con La Pampa. El cuadro tarifario anterior se restableció apenas dos semanas después de que entraran en vigencia los nuevos valores, autorizados por el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo.

La multa y el mecanismo y los plazos para reintegrar los importes cobrados entre mediados de octubre y el 2 de noviembre se definirán en los próximos días mediante una resolución de Vialidad Nacional.

Cuánto cuesta ahora el peaje en la ruta 5

Con el regreso de las tarifas anteriores, las motocicletas volvieron a estar exentas del pago en las tres estaciones. Durante el período de aumento, debían abonar 2.131,09 pesos con TelePase y 4.262,18 pesos mediante pago electrónico.

Para los automóviles, el peaje con TelePase bajó de 4.262,18 a 1.787,10 pesos. En el caso de los vehículos de carga de tres ejes, el valor pasó de 12.786,52 a 5.361,30 pesos.

Pentavía deberá acreditar recursos para el mantenimiento

La reducción de las tarifas tendrá carácter transitorio. Pentavía deberá demostrar que cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para cumplir las obligaciones previstas en el contrato de concesión.

La empresa tiene a su cargo 546 kilómetros de la ruta 5 hasta 2046. Se trata de un corredor estratégico para el transporte de la producción agropecuaria y la actividad vinculada con Vaca Muerta.

La decisión reabrió el debate sobre las concesiones viales y las condiciones del servicio. Los usuarios deben afrontar el costo del peaje, mientras que la concesionaria tiene la obligación de garantizar la conservación y el mantenimiento de la ruta.