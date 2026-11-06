La banda se presentará el jueves 12 de noviembre en el Teatro Paradiso, como parte del tramo final de la gira aniversario. El baterista original Mario Serra recordó a Federico Moura y anticipó un show con canciones de distintas etapas.

Virus llegará a Santa Rosa en el tramo final de la gira por los 40 años de la publicación de Locura, el álbum que incluye clásicos como Luna de Miel en la Mano y Pronta Entrega. El recital será el jueves 12 de noviembre, a las 21, en el Teatro Paradiso, ubicado en Eva Perón 2695. Las entradas están a la venta en plateanet.com.

La formación actual está integrada por Marcelo Moura en voz principal, teclados y percusión; Julio Moura en guitarra y coros; Mario Serra en batería; Ariel Naón en bajo; Fernando Monteleone y Patricio Fontana en teclados; y Agustín Ferro y Francisco Podestá en guitarras.

Mario Serra anticipó el recital de Virus en Santa Rosa

Serra, baterista original de la banda y una figura del rock nacional, habló sobre la gira y adelantó que el repertorio incluirá temas de otros discos. El músico, de 76 años, también recordó sus presentaciones junto a Charly García, con quien tocó durante años y grabó cuatro álbumes.

“Por supuesto tocaremos canciones de otros discos además de Locura, hemos tocado mucho, ha estado muy agitado, así que la gente se va a encontrar con una banda que está muy bien, muy afilada. Tuvimos muy buenas repercusiones de esta gira, hemos estado en España, México y Argentina toda”

Sobre su regreso a la ciudad, Serra recordó que la única vez que había estado en Santa Rosa fue durante los primeros años de Virus, en una discoteca. “Yo he tocado con muchas bandas, con Charly García, pero nunca fuimos a Santa Rosa. La única vez que fui, que me acuerdo perfectamente, fue en los principios de Virus. Era en una discoteca”, contó.

Los recuerdos de Mario Serra sobre el disco Locura

El baterista expresó su alegría por volver a la ciudad y destacó que la banda llega con una intensa preparación. “Me alegro muchísimo de ir porque muchas veces no son ciudades que están en los circuitos de las bandas, por lo menos a mí me ha pasado eso. Es un momento muy lindo de Virus y nos agarra entrenados, muy ensayados y tocando mucho”, aseguró.

Al recordar la grabación de Locura, Serra explicó que el álbum se trabajó por partes, en un contexto en el que las discográficas exigían publicar un disco por año y la banda tocaba durante todo ese período. También contó que “Luna de Miel” se incorporó cuando el material estaba casi terminado.

“Locura fue un disco que se trabajó muy por separado. En esa época las discográficas te exigían un disco por año y a la vez estabas tocando todo el año, o sea que los tiempos eran distintos. Locura se fue armando por tramos, incluso uno de los temas más exitosos del disco, que es Luna de Miel, es un tema que yo terminé grabando la batería con Cachorro López en bajo y grabé las bases de ese tema sin saber lo que iba a haber arriba. Es un tema que se agregó a último momento porque el disco tenía que llevar ocho temas y había siete. Y se dio que fue uno de los hits de la banda, no fue preparado. El tema se terminó en Nueva York y yo me enteré después cómo había quedado. No fue uno de los discos más ensayados y estábamos todos más dispersos, grabando en partes.”

El músico consideró que el álbum tuvo una repercusión decisiva para el grupo en Latinoamérica, en una época en la que el rock pop en español todavía tenía escasa presencia. Sin embargo, recordó que la enfermedad y la muerte de Federico Moura llegaron cuando Virus se preparaba para una gira por Estados Unidos y otros destinos.

Federico Moura y el legado de Virus en el rock argentino

Serra también destacó la vigencia sonora de Locura y la llegada de público joven a los recitales. “Totalmente, me lo dicen muchos que el disco Locura tiene temas que suenan actuales, en cuanto al sonido y a todo. Se está acercando mucha gente joven a los recitales que estamos haciendo”, afirmó. Sobre el uso de sintetizadores y tecnología, agregó: “Sí, sobre todo ese disco. Suena actual digamos, no suena descolgado para nada. Virus ha marcado por un montón de cosas una trayectoria importante de la música argentina.”

Al hablar de Federico Moura, Serra resumió el vínculo que construyeron desde los comienzos del grupo: “Siempre me acuerdo de él”. Recordó que ambos tenían la misma edad y formaban parte del movimiento musical de La Plata, aunque inicialmente estaban en bandas distintas.

“Federico estaba en otro grupo que no era el mío y la experiencia con él empezó de cero. Yo ya tocaba, ya había grabado, y con Federico nos juntamos, teníamos buena onda. El no cantaba, tocaba el bajo y tuve el privilegio que la primera vez que cantó y grabó algo fue conmigo, los dos solos. Quedó por ahí el tema. Así que mi experiencia con él se dio de forma natural. Tengo recuerdos de todo tipo, como con Charly, con cosas buenas y malas.”

Por último, Serra sostuvo que Virus podría haber alcanzado una proyección internacional aún mayor. “Sí creo que Virus hubiese ocupado un lugar a nivel internacional muy grande. Lamentablemente pasó lo que pasó con Federico y al poco tiempo surgió Soda Stereo y explotó en Latinoamérica”, expresó.