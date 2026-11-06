La precandidata a gobernadora del PRO visitó Jacinto Arauz y otras localidades pampeanas. Afirmó que conocer proyectos productivos del interior le cambió la mirada sobre la provincia y planteó la necesidad de apoyar a los emprendedores.

La precandidata a gobernadora del PRO en La Pampa, Marita Mac Allister, recorrió localidades del sur provincial y aseguró que conocer de cerca los proyectos productivos del interior modificó su visión de la provincia. La presidenta del Tribunal de Cuentas estuvo en Jacinto Arauz junto al diputado provincial del PRO Lucas Lazaric.

Durante la visita, la dirigente explicó que la recorrida forma parte del desafío político que aceptó al postularse. "Estoy contenta porque estoy haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta", expresó. También destacó que conocer emprendimientos privados en distintas localidades la entusiasma y le permite descubrir otras realidades pampeanas.

Emprendimientos del interior de La Pampa

Mac Allister contó que visitó proyectos productivos, entre ellos el de Lorena, a quien describió como una mujer emprendedora, y otro dedicado a la elaboración de productos. Allí, señaló, conocieron el proceso de producción y una iniciativa para construir una planta.

Según sostuvo, recorrer estos espacios permite advertir necesidades que no siempre se resuelven con financiamiento. Mencionó como ejemplos la posibilidad de destrabar trámites, encontrar mercados y acceder a capacitación para producir a mayor escala. Además, afirmó que algunos emprendedores le manifestaron que no necesitaban recursos del Estado.

La mirada de Marita Mac Allister sobre la provincia

La precandidata aseguró que la experiencia le permitió "redescubrir un mundo" en el interior pampeano. Contadora pública nacional, dijo que trabajó siempre en el Estado, aunque también tuvo un estudio particular, y se definió como defensora del trabajo público en algunos sectores.

Sobre la construcción política de cara a las elecciones, señaló que el PRO forma parte de un frente y recordó que acompañó a Martín Berongaray en su candidatura de hace cuatro años. También indicó que el año pasado el espacio integró una alianza con La Libertad de Avanza, en la que ocupó lugares secundarios y participó en la organización de la fiscalización.

Críticas al estancamiento y a la infraestructura provincial

Mac Allister planteó que La Pampa lleva tiempo estancada y sostuvo que, en su análisis, otras provincias avanzaron más. También cuestionó que se anunciara una iniciativa de incentivo para 25 de Mayo mientras, según afirmó, la provincia no adhirió al régimen nacional. Entre los temas pendientes, mencionó el estado de las rutas y la falta de obra pública.

La dirigente consideró que los 43 años de gobiernos peronistas no deben calificarse simplemente como buenos o malos, sino que, a su entender, estuvieron marcados por una administración sin suficiente desarrollo. Indicó que entre el 69 y el 70 por ciento de los ingresos del presupuesto provincial provienen de fondos nacionales, y estimó que cerca de la mitad del empleo corresponde al sector público.

En ese sentido, advirtió sobre el aumento de la planta estatal sin un crecimiento demográfico equivalente y afirmó que el deterioro de las rutas no es un problema limitado a los últimos dos años. Diferenció entre una provincia administrada y otra con gestión, desarrollo y políticas públicas con objetivos de corto, mediano y largo plazo.