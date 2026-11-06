Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

La jornada abordó la Cuenta de Inversión y la ejecución de gastos y recursos. La propuesta fue dictada por equipos de la Contaduría General y la Tesorería General, con participación presencial y virtual.

78 agentes del Gobierno de La Pampa participaron de una capacitación sobre ejecución presupuestaria, organizada por equipos de la Contaduría General y la Tesorería General. La actividad, titulada “Ejecución Presupuestaria: Presupuesto Ciudadano y Cuenta de Inversión”, forma parte del Programa de Capacitación para la Administración Pública (PROCAAP).

El encuentro se realizó el jueves por la mañana en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. También hubo participantes conectados por Zoom, una modalidad destinada a agentes de localidades como Alpachiri, Parera, Jacinto Arauz y Santa Isabel, entre otras.

Los contenidos de la capacitación presupuestaria

Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la Cuenta de Inversión y la ejecución presupuestaria de gastos y recursos. El objetivo fue fortalecer los conocimientos técnicos de los agentes en estas áreas.

La organización señaló que “la ejecución presupuestaria constituye una herramienta central para llevar adelante las políticas públicas, los programas y los proyectos definidos por el Estado”.

Nuevas capacitaciones para agentes estatales

Durante noviembre se ofrecerán nuevas propuestas destinadas a fortalecer las competencias de quienes trabajan en la administración pública. Una de ellas es “El acto administrativo bajo la lupa judicial”, a cargo de la fiscal de Estado, Romina Schmidt.

La capacitación se realizará el 12 de noviembre a las 8 en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. La inscripción estará disponible hasta el día anterior.

Cursos autogestionados e inscripción

También están abiertas las inscripciones para los cursos autogestionados sobre Ley Micaela, actualización 2024-2026; Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), Ecosistema GLP; derechos de niñas, niños y adolescentes; y Ley 643, con nociones básicas e introductorias al estatuto que regula el empleo público.

Las inscripciones para todas las actividades se realizan en procaapinscripciones.lapampa.gob.ar.