Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

El intendente de Lonquimay y presidente de Fuerza Pampa valoró la gestión provincial frente al ajuste nacional. Sobre el próximo proceso electoral, sostuvo que todavía es pronto para definir frentes y candidaturas.

El intendente de Lonquimay y presidente de Fuerza Pampa, Manuel Feito, expresó su cercanía con el peronismo pampeano y destacó al gobernador Sergio Ziliotto ante el impacto del ajuste nacional.

“Celebro la forma en la que hemos logrado sobrepasar todas estas contingencias”, afirmó Feito. También señaló que su espacio está “en línea hacia el lado del peronismo, donde estuvimos y trabajamos toda una vida y sabemos qué es lo que no queremos”.

Feito destacó a Ziliotto y pidió cautela ante el ajuste

El jefe comunal agradeció al gobernador y sostuvo que el objetivo es atender las consecuencias de las políticas nacionales en los municipios. “Uno quiere solucionar los problemas de la mejor forma posible, de la mayor cantidad de gente posible”, expresó.

Frente a las dificultades, Feito consideró necesario buscar alternativas: “Son épocas en donde tal vez hay que resignar las soluciones de las formas que las consideramos ideales, pero sí ser muy creativos en darlas igual”.

Además, remarcó la importancia de actuar con prudencia para evitar que las decisiones afecten a los vecinos. “Son épocas de trabajar con mucha cautela, ser muy responsable en cada movimiento que se da, saber que se puede cubrir y se puede respaldar, porque si no entraríamos en un problema para nuestros vecinos”, indicó.

Fuerza Pampa y el escenario electoral

Sobre las próximas elecciones, Feito aclaró que aún no es momento de definir candidaturas ni alianzas. “Todavía es pronto y son cosas que yo tampoco solo puedo definir porque merecen acuerdos, merecen diálogos, merecen debates”, afirmó.

De este modo, el dirigente planteó su orientación política hacia el peronismo pampeano, aunque señaló que las definiciones electorales deberán surgir de conversaciones y consensos.