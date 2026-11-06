Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 2 min de lectura

La muestra reúne durante tres jornadas a productores, cabañeros y expositores en el salón de usos múltiples municipal. La programación incluye juras, remate, desfile de grandes campeones y actividades culturales, con entrada libre y gratuita.

Alpachiri puso en marcha la 22.ª edición de la Expo Ovino, una muestra que se extenderá hasta el domingo en el salón de usos múltiples municipal. Durante tres jornadas, productores, cabañeros y expositores comerciales participarán de actividades productivas, gastronómicas, culturales y recreativas.

Uno de los momentos centrales será el desfile de grandes campeones. Además, esta es la segunda edición de la celebración con carácter de Fiesta Provincial. La entrada será libre y gratuita durante los tres días; la cena del sábado será la única actividad arancelada.

Presentación de la Expo Ovino de Alpachiri

Los detalles del encuentro se dieron a conocer en una presentación oficial en la Secretaría de Turismo de La Pampa. Participaron la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz; el intendente de Alpachiri, Iván Fuhr, y el presidente de la Expo Ovino 2026, Lucas Gerhardt.

Albornoz destacó la trayectoria de la muestra y su aporte al movimiento productivo y turístico de la zona. "Es un evento de mucha trayectoria, es la segunda edición como Fiesta Provincial y es muy importante en la región", resaltó.

Fuhr valoró el trabajo de la comisión organizadora y el compromiso de los productores. También subrayó la importancia de difundir las fiestas populares, la participación de cabañeros de distintos puntos del país y la dedicación puesta en la preparación de las actividades.

Juras, remate y actividades del sábado

Gerhardt anticipó la participación de numerosos stands comerciales y detalló que habrá un remate de ejemplares de ocho razas ovinas, además de instancias de evaluación y premiación. La actividad inicial de la muestra contempla el ingreso de los animales y el armado de los puestos.

El sábado, a las 10, abrirá la muestra comercial y, desde las 11, comenzarán las primeras juras. Las evaluaciones continuarán después del almuerzo. A las 18, Poli Altolaguirre ofrecerá una charla informativa sobre el régimen excepcional al fraccionamiento de inmuebles rurales.

Desde las 20 se realizará la cena con remate y baile. La propuesta musical estará a cargo de Martín Rojas, quien presentará un tributo a Leo Mattioli.

Desfile de grandes campeones y cierre de la muestra

El domingo se llevará a cabo la inauguración oficial. El acto comenzará a las 11 y será seguido por el desfile de grandes campeones y la entrega de premios y cucardas a los ejemplares distinguidos en las juras.

La jornada final también incluirá danzas criollas y alemanas, además de presentaciones de artistas invitados. La programación busca reunir las tradiciones y expresiones culturales de la comunidad con la actividad productiva que constituye el eje de la exposición.

Durante las tres jornadas habrá una feria de emprendedores, espacios comerciales y propuestas de cocina en vivo, que complementarán las actividades vinculadas al sector ovino.