Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 1 min de lectura

Dos pick-ups colisionaron este jueves después de las 19.30 en el norte provincial. Los ocupantes fueron asistidos y trasladados de manera preventiva al Hospital Gobernador Centeno de General Pico.

Dos camionetas protagonizaron un fuerte choque en la intersección de las rutas provinciales 1 y 2, en el norte provincial. El siniestro ocurrió este jueves, pasadas las 19.30, y dejó importantes daños materiales.

La Policía llegó al lugar luego de recibir un llamado de alerta a la línea de emergencias 101. Allí constató que los vehículos involucrados eran una Ford Ranger y una Volkswagen Amarok.

Cómo fue el choque en las rutas provinciales 1 y 2

Según los datos recabados en el lugar, la Ford Ranger, conducida por Mauro Ramón Almirón, oriundo de Vértiz y acompañado por otra persona mayor de edad, circulaba de sur a norte por la Ruta Provincial 1.

La Volkswagen Amarok, guiada por Rodrigo Delgado y con un joven como acompañante, transitaba de oeste a este por la Ruta Provincial 2. Por causas que se investigan, la Ranger impactó de lleno contra el lateral derecho de la Amarok.

Trasladaron a los ocupantes al Hospital Centeno

Una ambulancia asistió a los involucrados en el lugar. Los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Gobernador Centeno de General Pico para ser revisados. Entre las personas que viajaban en la Amarok había dos jóvenes.

Las causas del choque son materia de peritajes e investigación policial.